礼賛 新作ミニアルバム『キラーパス』リリース決定！CD完全生産限定盤には「光るサイさんキーホルダー」が付属

礼賛がミニアルバム『キラーパス』を2月18日にデジタルリリース。3月18日にボーナストラック1曲を加えた全6曲収録のCDをリリースする。

■「ホレタハレタ」や果てない」などライブですでに演奏されている楽曲も

2025年12月に結成5周年イヤーがスタートした礼賛。本作には、2025年にライブやフェスで披露され、SNSでも一部楽曲が先行公開されている「ホレタハレタ」、同じくライブですでに演奏されている楽曲で、サーヤが自身にとっての果てない目標や夢と向き合いについてをトピックとして描いた「果てない」、2025年10月にリリースされた「超BUSY」をはじめとした珠玉の楽曲を収録。

CDの完全生産限定盤にはCDに加えて礼賛の公式キャラクター、サイさんを用いた「光るサイさんキーホルダー」が付属。完全生産限定盤と通常盤にはメンバー絵柄の「証明写真トレーディングカード」がランダム封入される。各CDショップの購入特典も発表された。

また、『キラーパス』をApple MusicとSpotifyで事前登録すると待ち受け画像がゲットできるキャンペーンも実施。2月から開催される『礼賛 ONEMAN TOUR 2026「超超超BUSYツアー」』の各会場にて、終演後にCDの予約者を対象にミート＆グリートが行われることも決定した。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL MINI ALBUM 『キラーパス』

2026.03.18 ON SALE

MINI ALBUM 『キラーパス』

[収録曲]

01. ホレタハレタ

02. GURA GURA

03. 超BUSY

04. 不埒にキャッチー

05. SOS（CDのみ収録）

06. 果てない

