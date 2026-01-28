　本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比25円高の5万3358円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、トランプ発言を受け金価格の上昇が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年6月期業績予想及び配当予想を上方修正した鈴木 <6785> [東証Ｐ]など。また、住友鉱、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]、サトー商会 <9996> [東証Ｓ]の3社は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業

<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4960> ケミプロ　　　東Ｓ　化学

<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械

<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器

<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器

<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<9996> サトー商会　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース