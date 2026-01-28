本日の【上場来高値更新】 住友鉱、鈴木など27銘柄 本日の【上場来高値更新】 住友鉱、鈴木など27銘柄



本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比25円高の5万3358円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は27社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、トランプ発言を受け金価格の上昇が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年6月期業績予想及び配当予想を上方修正した鈴木 <6785> [東証Ｐ]など。また、住友鉱、豊トラスティ証券 <8747> [東証Ｓ]、サトー商会 <9996> [東証Ｓ]の3社は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<2001> ニップン 東Ｐ 食料品

<2224> コモ 東Ｓ 食料品

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業



<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品

<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業

<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙

<4960> ケミプロ 東Ｓ 化学



<4966> 上村工 東Ｓ 化学

<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属

<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属

<6146> ディスコ 東Ｐ 機械

<6323> ローツェ 東Ｐ 機械



<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械

<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器



<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器

<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器

<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器



<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物

<9996> サトー商会 東Ｓ 卸売業



株探ニュース

