¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÇÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤Ê´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬28Æü¡¢2·î³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Î²èÁü¤¬²Ã¹©¤µ¤ì¤ëÍ³²¤ÊÅê¹Æ¤ÎÂÐºö¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê²Æµ¨¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ê¤ÉÍ³²¤ÊÅê¹Æ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬Ç§¼±¤¹¤ëÁ°¤Ëºï½ü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Áª¼êÂ¼¤Ë¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢IOC¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤âÀß¤±¤ë¡£