2025年12月31日をもって、9人組アイドルグループ「Snow Man」が、不二家CMから卒業し、多くのファンから惜しまれた。年が明けて、ファンの間では、“後任”に期待されるアイドルグループが浮上しているようだ。

Snow Manの不二家卒業は、12月29日に発表された。

「2020年9月から、チョコレート菓子『LOCK』と不二家洋菓子店ブランドキャラクターを務めてきたSnow Manですが、不二家は2025年末での卒業を発表したのです。9人がデビューしたときからブランドキャラクターを務め、2023年9月にジャニーズの性加害問題が発覚して以降も、不二家は変わらず彼らを起用していたため、ショックを受けるファンも多かったです」（スポーツ紙記者）

Snow Manファンに“不二家ロス”が巻き起こったが、現在後任候補が浮上しているという。きっかけとなったのは、STARTO ENTERTAINMTのジュニアによるYouTubeチャンネル「ジュニアCHANNEL」が1月26日に投稿した動画だ。

「5人組グループ『ACEes』（エイシーズ）が不二家とコラボし、新入社員という設定でスーツを着たメンバーが、不二家の商品をプレゼンするという企画でした。YouTubeの企画でしたが、不二家の営業本部長が同席するなど、企業側の力の入れようがうかがえました。Snow Manの卒業後、ACEesが不二家とコラボしたことで、同社のブランドキャラクターの後を継ぐことを期待するファンも多かったようです」（芸能記者）

このコラボ企画に関して、Xでは

《SnowManのつぎがACEesならいいよ》

《スノの次にACEesなら嬉しい！》

《やっぱり不二家さんは後輩に受け継がれる感じかな？？》

など、歓迎する声があがっている。

にわかに注目を集めたACEesは、浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人から成るが、ジュニア内でも、露出を増やしている。

「佐藤さんは1月14日のバラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）、浮所さんは21日の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）や27日の『ザ！ 世界仰天ニュース』（同系）など、個々でバラエティ番組に出演しています。華やかな衣装や端正な顔立ちから、King ＆Princeやなにわ男子のような“王道アイドル”路線で人気も高く、ファンの間でも次期デビュー候補と期待されています。Snow Manの後任候補に目されているのでしょう」（同前）

Snow ManはSTARTO社でも高い人気を誇るトップアイドルになりつつある。ただ、ACEesは、そんな先輩グループとの“共通点”もあるという。

「もともと、浮所さんらはジュニア内のユニット『HiHi Jets』『美 少年』『7 MEN侍』などで活動していましたが、2025年2月に3つのユニットが再編成され、『ACEes』『KEY TO LIT（キテレツ）』『B＆ZAI（バンザイ）』になったのです。HiHi Jetsらは2010年代に結成され、下積み期間が長いことでも知られています。

Snow Manも、2012年に結成されたものの、なかなか日の目を見ず、後輩たちが先にデビューしていく“不遇時代”がありました。もちろん、細かい境遇は異なる部分が多いですが、今回、ACEesを不二家の後任に推すファンが多かったのは、Snow Manに似た印象を受けたからかもしれません」（同前）

Snow Manからバトンを受け継ぐのははたして──。