僕が見たかった青空・金澤亜美のファースト写真集（2月27日（金）発売）より、先行カットが公開された。

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影＝細居幸次郎

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」ローソンエンタテインメント（WEB／HMV&BOOKS SHIBUYA）購入特典クリアファイル（A4サイズ）

金澤にとって“初めて”が満載の1st写真集。公開された先行カットは、“初めて”チューブトップビキニに挑戦した時の1枚。パステルカラーの花柄ビキニでベンチに寝転んでいる金澤が持っているのは、台湾のスーパーやコンビニで手に入る台湾の国民的おやつ・義美小泡芙（イーメイ・シャオパオフー）。この一口サイズの甘いお菓子に、ロケ中どハマりした金澤は、3種類のフレーバーを食べ比べたり、お土産にゲットしたりと、台湾の風土も満喫した。

金澤亜美 プロフィール

かなざわ・あみ

2007年2月14日生まれ。神奈川県出身。水瓶座。B型。アイドルグループ「僕が見たかった青空」として、2023年にデビュー。僕が見たかった青空は、金澤亜美がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売中の他、3月29日（日）東京・KANDA SQUARE HALLを皮切りに「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」を開催。

書誌情報

「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」

発売日：2026年2月27日（金）※一部、発売日が異なる地域あり

定価：3,300円

撮影：細居幸次郎

発行：東京ニュース通信社

The post 僕が見たかった青空・金澤亜美、初めてのチューブトップビキニに挑戦 1st写真集先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.