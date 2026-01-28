INI、8thシングル「PULSE」発売決定。バンテリンドーム ナゴヤ公演の映画化も決定
INIが本日1月28日(水)に売上WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のリリースイベント＜NEW YEAR SHOWCASE＞を開催し、8th SINGLE「PULSE」(読み:パルス)を4月22日(水)にリリースすることを発表した。
さらに、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された＜2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ＞の映画化が決定。『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』として3月27日(金)より全国の映画館で公開される。
本作は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定し、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感することができる。
また、＜2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ＞の公演と昨年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー 映画「INI THE MOVIE『I Need I』」のBlu-ray&DVDの発売が決定。グループ結成月である6月にそれぞれ発売される予定だ。
8th SINGLE「PULSE」
発売日：4月22日(水)
詳細：https://cf.ini-official.com/news/detail/3762
『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』
公開日：2026年3月27日(金)全国公開
出演：池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大
許豊凡、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業
協力：LAPONE ENTERTAINMENT