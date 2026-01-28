INIが本日1月28日(水)に売上WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のリリースイベント＜NEW YEAR SHOWCASE＞を開催し、8th SINGLE「PULSE」(読み:パルス)を4月22日(水)にリリースすることを発表した。

さらに、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された＜2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ＞の映画化が決定。『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』として3月27日(金)より全国の映画館で公開される。

本作は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定し、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感することができる。

また、＜2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ＞の公演と昨年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー 映画「INI THE MOVIE『I Need I』」のBlu-ray&DVDの発売が決定。グループ結成月である6月にそれぞれ発売される予定だ。