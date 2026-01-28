『1人1本』ゲット推奨！【ハニーズ】40・50代のきちんと見え「楽ちんパンツ」

オンにもオフにも使いやすく、即戦力になるきれいめのパンツ。さらにストレッチ性があってウエストゴムで楽に穿けそう……となれば、手に入れずにはいられないかも！ 今回は、きちんと見えも期待できる【ハニーズ】の楽ちんパンツをピックアップしました。お手頃価格なので、ぜひワードローブに迎えて。

スラリとしたテーパードシルエットできれい見え

【ハニーズ】「テーパードパンツ」\2,480（税込）

通勤のきれいめコーデなら「ラクチンなのにきちんと感」（公式サイトより）のある、スラリとした「テーパードパンツ」がぴったり。足首にかけて細くなるシルエットで、レッグラインを美しく演出してくれそう。ウエストゴムなうえに、フロントはゴムが隠れるようになっているのも高ポイントです。春を先取りできるミントやスモーキーブルーのほか、ブラック・ネイビーなどのベーシックカラーも含めた全7色展開。

ストレッチ素材のきれいめパンツ

【ハニーズ】「ストレートパンツ」\3,480（税込）

公式サイトにて「イージーに美しく」と紹介されている、ストレッチ素材のパンツ。伸びが良い素材と後ろゴム仕様で、きれい見えしながらリラクシーに過ごせそう。ストレートシルエットになっており「きちんと感も脚長効果も◎」とのこと。シャツと合わせたクールなコーデのほか、スウェットシャツ合わせでカジュアルに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M