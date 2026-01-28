M³Ø±à¡¢EPÂè2ÃÆ¡ÖM³Ø±à¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØM³Ø±à¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óEPÂè2ÃÆ¡ÖM³Ø±à¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢4·î22Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜEP¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤äDRAMA TRACK.¡Ö¶ì¤¤µ²±¤È´Å¤¤¥â¥Î¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DRAMA TRACK¤ÏCD¸ÂÄê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØM³Ø±à¡Ù2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãM³Ø±à²ÎÍØº× Â¶¤ÎÆõ -¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É-¡ä¤¬¡¢5·î3Æü(Æü)¤ËÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ªÅÄ¤ê¤óÌò¡¦Î©²ÖÆüºÚ¡¢ºãÅç¤Þ¤Ìò¡¦µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ìÌò¡¦ÉÙÅÄÈþÍ«¡¢±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ìÌò¡¦ÍÓµÜÈÞÆá¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÏÉºê·ò¤òMC¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£¤³¤³1Ç¯ÀºÎÏÅª¤Ë³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ØM³Ø±à¡Ù¡£2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãM³Ø±à²ÎÍØº×¡ä¤«¤é²Î¾§¶Ê¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃëÌë2²ó¸ø±é¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï»ØÄêÀÊ¤ÈÆÃÅµÉÕ»ØÄêÀÊ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃÅµ¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É¡õ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢Ãë¸ø±é¤Ë¤Ï·ªÅÄ¤ê¤ó/ºãÅç¤Þ¤¡¢Ìë¸ø±é¤Ë¤Ï±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì/±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¤¬ÇÛÉÛÍ½Äê¡£¿½¹þ´ü¸Â¤Ï2·î24Æü(²Ð)¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ÖM³Ø±à¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×
2026Ç¯4·î22Æü(¿å)È¯Çä
ÉÊÈÖ¡§PCCG.02508
Äê²Á¡§2,970±ß¡ÊËÜÂÎ 2,700±ß¡Ë¡¡¡¡
CD¡§https://lnk.to/PCCG000002508
Streaming ¡õ Download¡§https://lnk.to/mgakuenEP02
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û¡¡
M1.ÌµÅ¨¡ª¥³¥³¥í¥Ú¥¢/±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV:ÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
M2.¼«¸Ê¡ù¿ä¤·/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õ¿Üº´Çµ¤ß¤¢¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ¡õº´ÁÒ°½²»¡Ë
M3.Îø¤ÏÆîÈ¾µå¡ÁStar Love¡Á/ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
M4.µÞ¤¬¤Ð¥Á¥ë¡ù/±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV: ÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¡¡
M5.¥¥é¥¥é/ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
M6.¤Ë¤ó¤³¤í¥À¥ó¥¹/±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV:ÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
M7.¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õºãÅç¤Þ¤¡õ±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ&µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡õÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¡¡¡¡
DRAMA TRACK. ¶ì¤¤µ²±¤È´Å¤¤¥â¥Î/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õºãÅç¤Þ¤¡õ±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ¡õµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡õÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¡¡¡¡
¡öDRAMA TRACK¤ÏCD¸ÂÄê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÇÛ¿®ÈÎÇä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡ãMARUMOCHI from HoneyWorks presents M³Ø±àEVENT¡ÖM³Ø±à²ÎÍØº× Â¶¤ÎÆõ -¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É-¡×¡ä
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯5·î3Æü(Æü)
¡ÎÃë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì15:00/³«±é15:30
¡ÎÌë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì18:00/³«±é18:30
¡Ú½Ð±é¡Û
Î©²ÖÆüºÚ¡Ê·ªÅÄ¤ê¤óÌò¡Ë / µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡ÊºãÅç¤Þ¤Ìò¡Ë / ÉÙÅÄÈþÍ«¡Ê±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ìÌò¡Ë / ÍÓµÜÈÞÆá¡Ê±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ìÌò¡Ë
MC¡¡ÏÉºê·ò
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¡Ê¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-11-1¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢ÃÝ¼Ç¥Î¡¼¥¹¥¿¥ï¡¼1F¡Ë
http://www.newpier-hall.jp/visitor/#visitorConts
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
ÄÌ¾ï»ØÄêÀÊ 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµÉÕ»ØÄêÀÊ 8,500±ß (ÀÇ¹þ)
ÆÃÅµ¡§
Ãë¡¡À¸ÅÌ¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É¡õ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê·ªÅÄ¤ê¤ó/ºãÅç¤Þ¤¡Ë
Ìë¡¡À¸ÅÌ¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É¡õ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì/±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡Ë
¢¨¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃëÌë¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¿½¹þÊýË¡
¡¤¤ã¤Ë¤á
¿½¹þURL¡§https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/337
È¯·ôÊýË¡¡§¥¢¥×¥ê¡ÊÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¿½¹þURL¡§https://l-tike.com/m-academy¡¡¡ÊL¥³¡¼¥É¡§70320¡Ë
¡¡¢¨¼õÉÕÊýË¡¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡ 2026/01/28(¿å) 20:00 ¡Á 2026/02/24(²Ð) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡ 2026/02/27(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡ 2026/02/27(¶â) 19:00 ¡Á 2026/03/02(·î) 23:59
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ ³Æ¸ø±é 4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¹þ¤ßURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇÂ®Àè¹Ô¡¦ÃêÁª¤Ç´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÈÎÇäÅù¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¤ã¤Ë¤á¡¡https://canime.jp/help/ticket/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡https://l-tike.com/contact/index.html
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
