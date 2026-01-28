Cloudy¡¢3¥ö·îÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ëÂè1ÃÆ¡Ö¥µ¥ß¥À¥ì¡×MV¤ËËÌÌî¤ê¤ª
Cloudy¤¬2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢3¥ö·îÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤ò»ÏÆ°Ãæ¤À¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥ß¥À¥ì¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ß¥À¥ì¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎËÌÌî¤ê¤ª¤¬½Ð±é¡£¼º¤ï¤ì¤¿²áµî¤Î»ÄÁü¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÄÇ¯¤ÎÆâÌÌ¤ò¸Þ·î±«¤Î¾ð·Ê¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤äÍ¾±¤¤òÃúÇ«¤ËµÅ¤¤¼è¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢Cloudy¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¸É·³Ê³Æ®²Î¡×¤¬2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Cloudy¤Ï4·î¤Ë¼«¿È¼çºÅ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢11·î¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë½ÂÃ«CLUB QUATTRO¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£3¥ö·îÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ëÂè1ÃÆ¡Ö¥µ¥ß¥À¥ì¡×
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)0:00 ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/Cloudy_Samidare
¢£3¥ö·îÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ëÂè2ÃÆ¡Ö¸É·³Ê³Æ®²Î¡×
2026Ç¯2·î25Æü(¿å)0:00 ÇÛ¿®³«»Ï
¢£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãCloudy presents.¡ÈCLOUD SURF¡É¡ä
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉACB HALL / ¿·½ÉMARZ
open15:30 / start16:00
½Ð±é¡§Cloudy / and more¡Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä\4,000
¢£½ÂÃ«CLUB QUATTRO¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
11·î22Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä \3,900
