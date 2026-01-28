¡Ú ONE N¡ì ONLY¡¦´ØÅ¯ÂÁ ¡Û¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡ÖÄ«6»þ¡Á9»þ¤È¡¢Ìë5»þ¡Á10»þ¡×¤Î¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡¡àÌë¶ÐÃç´Ö¤Î¸ÀÍÕàá¤Ë´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß
ÇÐÍ¥¡¦Æî¶×Æà¤µ¤ó¼ç±é±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æî¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÃÝºâµ±Ç·½õ¤µ¤ó¡¢´ØÅ¯ÂÁ¤µ¤ó¡ÊONE N' ONLY¡Ë¡¢±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ÷¤ë¶²ÉÝ¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ÎÏ¢º¿¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¡£º£²ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ç²è¼Â¼Ì²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è½é¼ç±é¤«¤Ä¥Û¥é¡¼½éÄ©Àï¤ÎÆî¤µ¤ó¤Ïàº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬¥³¥³¡ÊÆ¬¡Ë¤Ë¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢Ë×Æþ´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ¤ÏÌë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿²ÉÔÂ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÝºâ¤µ¤ó¤ÏàÌë¶Ð¼êÅö¤¬Íß¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÃ²¤¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤¬¡Ö¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤¿´Ø¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æá¤È¹ðÇò¡£àÍ¼Êý¤Î5»þ¡ÁÌë10»þ¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Æ¡¢¸¡ÉÊºî¶È¤È¤«¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ÇÌë¶Ð¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡Ö»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¯¤«¤éÀè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÌë¶Ð¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤Êý¡¹¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¤È¡¢±Ê¹¾´ÆÆÄ¤¬à¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©á¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´Ø¤µ¤ó¤ÏàËÍ2¤Ä¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÄ«6»þ¡Á9»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥¤¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢°Õ³°¤Ê·Ð¸³¤òÈ®Ñï¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û