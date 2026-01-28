「意地悪だけど…可愛い！」「やってる事が人間と一緒ｗ」と笑いを届けているのは、ケージに入った弟犬の前におやつを持ってきた姉犬の光景。ケージの中から興味津々におやつを見つめる弟犬への対応に、たくさんの人が笑顔になっています。投稿は再生回数6万回を突破することとなりました。

【動画：弟犬の前でおやつを咥える姉犬→『おすそ分けするのかな』と思ったら…人間のような『まさかの行動』】

おやつを咥えてケージの前にやってきたレアちゃん

わんちゃんの可愛いイタズラの光景が投稿されたのは、姉弟犬の日常が綴られているTikTokアカウント『レア&アオ』。この日、ゴールデンレトリバーのアオくんが入っていたケージの前にやってきた姉犬レアちゃん。その口には、美味しそうなおやつが咥えられていたといいます。

弟のアオくんはというと、レアちゃんが持ってきたおやつに視線が釘付け。「もしかしてくれるのかな？」という期待が見え隠れしています。そんなアオくんに、このあとレアちゃんは『まさかの対応』を見せることとなったのでした。

おやつをチラつかせていたと思ったら…

おやつを口に咥えてアオくんのケージの前にやってきたレアちゃんは、おやつを地面に置いてみたり、口に咥えたままアオくんのお顔をジッと見つめてみたり。その様子は、アオくんにおやつの存在を知らせているかのよう。

もしかしたら、ケージから出られないアオくんにおすそ分けしてあげようとしているのか…と思った次の瞬間。なんと、レアちゃんは少しの間アオくんと見つめ合うと「あげるかーい！」とアオくんの方へと身を乗り出したのだそう！

仲の良い姉弟がじゃれあう光景に、思わず笑ってしまう人が続出することとなったのでした。

一生懸命おやつを取ろうとするアオくんに、レアちゃんは…

始めは静かにレアちゃんの行動を見守っていたアオくんですが、レアちゃんがおやつをくれないと察すると、今度は自力でおやつを手に入れることに。前足が届きそうな距離に置かれたおやつに前足を伸ばします。しかし、レアちゃんはおやつが取られない距離をきちんと計算しているのか、アオくんが何度前足を伸ばしても、おやつには指先一本触れられなかったそう。

それでも頑張って伸ばしていたアオくんの前足は、いつしかレアちゃんのお顔を直撃。レアちゃんは「おらぁぁ！」とおやつを咥え直し、牽制していたといいます。

そんな人間の姉弟のようなじゃれ合う風景が、たくさんの人に癒やしを届けることとなったのでした。

こちらの投稿には、「これ人間でもやるやつｗ」「ギリギリのとこ攻めるなぁ」「弟かわいいｗ」と感想が寄せられることに。

TikTokアカウント『レア&アオ』では、そんな仲良し姉弟のレアちゃんとアオくんの日常風景が投稿されています。

レアちゃん、アオくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「レア&アオ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。