犬にとって必要がない『お世話』５選

愛犬に愛情を込めて献身的にお世話することは良いことです。しかし、過剰な行動は、かえって悪影響を与えてしまうことも……。ここでは、犬にとって必要がないお世話の事例を紹介します。

1.頻繁にシャンプーする

人間は毎日のようにシャワーを浴び、シャンプーやボディソープで全身を洗います。そのため、犬を我が子のように可愛がっている飼い主の中には、人間と同じように毎週シャンプーしているという方もいるようです。

しかし、犬の皮膚はバリア機能が人間のように強くありません。あまり頻繁に洗ってしまうと、皮膚のバリア機能が低下し、皮膚炎を引き起こす恐れがあるので、犬のシャンプーは月に1～2回を目安に行いましょう。

2.お散歩のたびに足を水洗いする

お散歩のたびに足を水洗いしてあげている人もいますが、これも過剰なお世話に該当します。犬の皮膚、特に肉球はとてもデリケートです。皮膚のバリア機能が低下してしまうと、皮膚炎を引き起こし、痒みや化膿につながってしまいます。

お散歩後は、足がひどく汚れている場合のみ水洗いするようにして、普段は乾いたタオルや犬用ボディシートなどで軽く汚れを拭き取る程度にとどめましょう。

3.悪天候の日に無理に散歩へ連れて行く

雨風が強い日や雷の日に「お散歩どうしよう」と悩む人は多いでしょう。もしも犬が怖がっていたり、あまりにも悪天候な状況であれば、無理に散歩へ連れて行く必要はありません。

無理に連れて行ってしまうと、パニックから脱走してしまったり、強い風に煽られて飛来物が直撃して大怪我を負ったりと危険です。散歩にいけない日は、いつもより室内遊びや室内運動を多めにするなど、別の方法で運動不足を解消してあげましょう。

4.規則正しいタイムスケジュール

ある程度、規則正しい生活を送ることは大切ですが、「何時にこの日課をしなければ……」と規則正し"すぎる"タイムスケジュールにこだわる必要はありません。

むしろ規則正しいタイムスケジュールを続けていると、いざご飯や散歩の時間がズレた時に、愛犬の方が不安になり、ストレスを感じるようになってしまいます。したがって、愛犬のためにきっちり時間を守らなくても大丈夫です。

5.無理に自分で肛門絞りする

肛門絞りとは、肛門嚢に溜まった犬の分泌物を取り出すお世話の1つです。これは定期的に行わなければ分泌物が蓄積されてしまい、肛門嚢破裂や肛門嚢炎を引き起こす恐れがあります。

しかし、肛門絞りは素人では難しいことも多く、無理に間違った方法で絞ってしまうと、デリケートな部分なので、傷つけたり状態を悪化させたりする恐れがあるので注意してください。

「自分には難しい」と感じたら、定期的に動物病院で肛門絞りをしてもらったり、トリマーさんにお願いするなどプロの力を借りましょう。

犬に適切なケアを行うためのポイントは？

愛犬に適切なケアを行うためには、やり過ぎず、適度な頻度で丁寧に行うことが重要なポイントです。

シャンプーは月に1～2回が適切な頻度 散歩から帰ったら乾いたタオルで足裏を拭く 足の水洗いは散歩でひどく汚れた時のみ行う 悪天候の日は無理に散歩へ行かず、室内で運動させる ごはんや散歩の時間帯はランダムでOK 肛門絞りや爪切りなど難しい場合はプロにお任せする

以上は犬のお世話をする上で適切にケアするためのポイントです。犬のお世話はたくさんあるので基本的なお世話の一部に過ぎませんが、上記を参考に、飼い主本位なお世話ではなく、犬にとって適切なお世話を心がけましょう。

まとめ

いかがでしたか。愛犬を丁寧にお世話することは素晴らしいことですが、過剰な行動は健康面でもしつけの面でも悪影響を及ぼしかねません。今回紹介した必要がないお世話は見直し、適切なケアを心がけましょう。

(獣医師監修：葛野宗)