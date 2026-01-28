真冬に行われる衆院選。県内は29日から再び強い冬型の気圧配置となり山沿いを中心に大雪となる見通しです。平年以上の積雪となる中、選挙用の掲示板が壊れるなど雪による影響も出ています。



断続的に雪が降った十日町市。



十日町市の積雪は2メートルを超え平年を上回る雪の量となっています。



除雪作業する男性

「間が空けばいいけど続けて降ったから量がすごくなっちゃって。大変だけどしないわけにはいかない」





雪の影響は27日に公示された衆院選にも。リポート「掲示板の脚の部分が雪の影響でしょうか。折れてしまい、もう一本の脚で補強がされています」候補者のポスターを張る掲示板の脚が、雪の影響で折れたため修復作業が行われていました。十日町市によると、市内には選挙用の掲示板が約360カ所あり、雪によって隠れないよう業者がほぼ毎日見回り、除雪を行っているといいます。また、期日前投票が28日に始まりましたが、投票に訪れる人はこれまでに比べて少ないといいます。十日町市選挙管理委員会 藤田朋成次長「開場する前にお待ちになる方も今までいらっしゃったんですけど、きょうはいらっしゃらず。始まっても来てくれる方もいなかったという状況ですね」36年ぶりとなった真冬の総選挙。豪雪地に住む有権者は。除雪していた住民「選挙は二の次じゃないですか。 選挙に行くのも大変ですし、市役所はそこなんですけど。そこ行くまでも大変ですよ。そこに行くなら雪を片付けて」県内は29日から強い冬型の気圧配置となり、山沿いを中心に大雪となる見通しです。24時間に降る雪の量は上越や中越の山沿いで60センチなどと予想されています。気象台は大雪による交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。