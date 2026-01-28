支払い免除と繰り上げ受給で年金月8万円「年金なんかと高をくくっていた」資産ゼロ・72歳男性の苦悩
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福島県在住72歳男性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福島県在住72歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：72歳男性
同居家族構成：本人、妻（69歳）
居住地：福島県
リタイア前の雇用形態：自営業・自由業
リタイア前の年収：300万円
現在の資産：預貯金0円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金228カ月（免除期間あり）、厚生年金300カ月、企業年金13カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：3万225円※繰り上げ受給
老齢厚生年金（厚生年金）：4万9604円※繰り上げ受給
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1400円
配偶者の年金や収入：老齢基礎年金2万7000円
「年金を繰り上げ受給してしまった」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由については、「繰り上げ受給してしまったため、年金額が少なく、今になって生活に四苦八苦している」とあります。
ひと月の支出は「約13万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「ポイント活動で月1万5000〜2万円」年金だけでは賄えない支出については、「ポイント活動で月1万5000〜2万円稼いだり、兄弟にお金を無心したり、クレジットカードで（支払いを先延ばしして）」補填（ほてん）しているとのこと。
年金生活では、支出を抑えるために「風呂は3日に1回、とにかく電気をまめに消す」などの工夫をしている他、「近所に農家が多く野菜を頂く」ことで食費の負担を減らせており、助けられていると言います。
「国民年金の保険料を払えずに免除となった年数が多い」「若い時は、年金なんか……と高をくくっていた」と振り返る投稿者。
「厚生年金から国民年金に変わった際、保険料を払えずに免除となった年数が多く」、年金を満額受け取れなくなってしまったそうです。さらに、「収入があった時も、貯蓄について一切考えずにお金を使っていた」と言い、「今になって後悔している」と吐露します。
年金の受給額が少ないのは「自分が悪いと思う」としながらも、「1カ月8万円弱の年金から、（税金や保険料など）いろいろ引くのをやめてほしい」と訴え、こんな生活に「喜びは一切ありません」と、厳しい現実を語っていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)