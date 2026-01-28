27日に公示された、衆議院選挙の期日前投票が県内各所で始まりました。

長崎市では投票所入場券が28日発送され、30日以降、順次有権者に届くということです。

長崎市役所に設けられた期日前投票所では、27日公示された衆議院選挙の小選挙区と比例代表、そして県知事選挙の期日前投票が同時に行われていました。

訪れた有権者はそれぞれに1票を投じていましたが、一方でとまどいの声も聞かれました。

（有権者）

「ややこしかった。困る。少し余裕があれば(よかった)」

高市総理が今月23日の通常国会で衆議院を解散。

急きょ総選挙が決まったため長崎市では、衆院選の投票所入場券の準備が間に合わず、発送は期日前投票が始まった後の28日午前となりました。

（長崎市選挙管理委員会事務局 西原 政彦 事務局長）

「有権者の皆様に届くのが1月30日から2月4日を想定している。投票所入場券がなくても期日前投票は出来るので積極的に投票に来ていただければ」

期日前投票所では、職員が身分証などで本人確認を行って投票を進めていますが、有権者の出足は鈍いということです。

（長崎市選挙管理委員会事務局 西原 政彦 事務局長）

「出足としては芳しくない状況。選挙(期日前投票)ができる期間が異なっているというところが影響しているのでは」

長崎市と佐世保市、佐々町と小値賀町では、知事選と衆院選に加えて、31日から県議会議員の補欠選挙。

2月1日から最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票が予定されています。

選挙管理委員会は「複雑な選挙になるが事務手続きに不備がないようにつとめたい」と話しています。