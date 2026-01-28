襟つき、シャツ型、ニット素材、キャミソール型……。40代女性がこの冬に着たい「ワンピース」とおすすめの着こなしをご紹介します。 ※画像出典：WEAR

この冬、40代女性が着たい「おしゃれワンピースコーデ」4選

1枚でサマ見えして、おしゃれでフェミニンな着こなしが簡単にできるワンピース。40代女性にこの冬おすすめの「ワンピースコーデ」をご紹介します。

1. 襟つきのデザインが今っぽい「ロングワンピ」


写真で着用しているのは、ウール100％であたたかみのある素材の襟つきワンピース。今シーズンはこうした襟のついたワンピースがトレンドで、ポロニットやスキッパー襟ニットをそのままロング丈にしたようなデザインが多く出ています。

こちらのワンピースは、首もとのジップアップを少し開けてアレンジができる点も◎。白のインナーを見せるとワンピースのダークカラーとのコントラストで全身にメリハリがついて、顔も明るく見えるのでおすすめです。

2. 「シャツワンピ」にはハイネックやタートルをレイヤード


写真で着用しているのは、デニム素材のロングシャツワンピース。フロントのボタンを全て開ければ羽織りとしても使えますし、写真のように全て閉じてベルトでウエストマークして着ると、脚を長くスタイルよく見せてくれます。

シャツワンピースはオールシーズン対応の素材のことも多いため、冬はハイネックやタートルネックをインナーに着て寒さ対策をしながら、レイヤードを楽しむのがおすすめ。

さらにアウター、ブーツや小物などの色をそろえると統一感が出て、洗練された印象にもつながります。

3. リラックスして着られる「ニットワンピ」はボルドーを


写真で着用しているのは、フィットし過ぎないストレートシルエットのニットワンピースです。締めつけがなく体のラインも拾わないワンピは着ていて楽ちんなのに、ちゃんと大人フェミニンなイメージに仕上がるのが◎。

赤みのあるボルドーの色味は華やかさも加わるため、ダークカラーのアウターを羽織ることが多い冬にもぴったり。シンプルなデザインのワンピに小物やアクセサリーが映えて、着まわしがきくのもうれしいポイント。

4. 長いシーズン着られる「キャミソールワンピ」は高コスパ


写真のようなキャミソールワンピースは、インナーが半袖でも長袖でも合わせやすく、長いシーズン着られてコスパのいいアイテムです。すとんと落ちるIラインシルエットには、着やせ効果も期待できます。

写真は白の長袖リブニットを合わせ、ボトムスにデニムをレイヤードしたカジュアルコーデですが、インナーをハリのあるブラウスやシャツに変えるときれいめな着こなしも楽しめます。

また、ワンピの上からニットやスウェットをかぶるとスカート風にも着られるため、荷物を少なくして服を着まわしたい旅行時などにもおすすめです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)