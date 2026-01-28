「捜査をしなければならないので、これから出す指示に従って。従わない場合は命の保証はできない」特殊詐欺グループの男３人を逮捕　大阪府警　容疑者浮上は名古屋のトクリュウ「ブラックアウト」摘発から

富山県の女性が少なくとも現金約１９００万円をだまし取られたとされる特殊詐欺事件で、大阪府警は２０代の男３人を逮捕しました。



犯行が発覚したきっかけは、名古屋のトクリュウ「ブラックアウト」への捜査からでした。



大阪府警が１月２８日、詐欺の疑いで逮捕したのは、詐欺グループの▽手配役・吉田潤平容疑者（２５）と、▽見張り役・山崎友也容疑者（２６）、▽金の受け取り役・宮田恋容疑者（２２）の男３人です。





府警によると吉田容疑者らは、去年７月から１０月にかけ、富山県在住の女性（当時７０代）から、現金約１９００万円をだまし取った疑いがもたれています。●警察官や検察官を装う電話今回の事件の経緯はこうです。去年７月、女性の自宅の固定電話に、何らかの業者を名乗る男から「あなたの電話から迷惑メールが出されています。あなた名義で契約された携帯電話が悪用されている。警察に被害届を出してください」と電話が入りました。その後、女性は兵庫県警の「前澤」を名乗る男から、「マネーロンダリングの罪に関与している疑いがあります。あなたの捜査をしなければならないので、これから出す指示に従ってください。従わない場合は、あなたや家族の命の保証はできません。捜査の必要性から、電話で話した内容は家族にも秘密にする必要があります。今後の連絡はＳＮＳで行います」などと言われ、名前や生年月日、口座情報などを教えてしまったということです。さらに女性は、「ホウサキ検事」を名乗る男から、ＳＮＳのビデオ通話でニセの逮捕状を見せられ「資産調査のために銀行口座を見せてください。調べ終われば返します」と金銭を要求されたということです。女性は銀行口座から現金を引き出し、指定された住所に宅配便で送るなどしたということで、だまし取られた総額は約４０００万円にのぼるとみられています。●名古屋のトクリュウ「ブラックアウト」が摘発された事件の捜査で浮上大阪府警捜査四課は去年、敵対する半グレグループと抗争事件を起こした名古屋の匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウの「ブラックアウト」を大規模摘発。一連の捜査の過程で、吉田容疑者らの犯行が浮上。府警が吉田容疑者のスマホを解析したところ、秘匿性が高いメッセージアプリ上のグループチャットで、詐欺グループ８人によるやりとりが確認されました。チャット内には、高齢者が札束を持たされている画像や送付書が添付された荷物の画像、荷物の追跡状況の検索画像などが共有されていたということです。府警は、今回逮捕した３人の認否を明らかにしていませんが、▽吉田容疑者が仕事を手配し、▽山崎容疑者が荷物の送付先を見張り、▽宮田容疑者が荷物を受け取っていたとみて、グループの詳しい実態について捜査しています。●警察かたるオレオレ詐欺に注意呼びかけ大阪府警はオレオレ詐欺防止のため、次のように呼び掛けています。「本当の警察官はＳＮＳで連絡しない」「本当の警察官はＳＮＳで逮捕状を示したり画像送信しない」「本当の警察官はネットバンキング等で送金を求めない」