¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á²ñµÄ¤ò³«¤¡¢2·î1Æü¤«¤éµÜºê»Ô¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤ò·è¤á¤¿¡£1·î5Æü¤Î»Å»ö»Ï¤á¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¡ÖÆÃÄ¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤¹¡£Áª¼ê¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤ÅÀ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ï·êËä¤á¤¬µÞÌ³¡£¼çÎÏÃæ¿´¤ÎAÁÈ¤Ëºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤ÇÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦¤éÀèÈ¯¸õÊä¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤éÄ´À°¤¬°ìÇ¤¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤Ï2·î14Æü¤«¤é¤Î¹çÎ®Í½Äê¡£