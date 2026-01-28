¡Ú¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!¡ÛÀÄ¤¤Âçº¬¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó! - ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨! ¥«¥Ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤¡¡¢¡¢¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤À¤«ÀÄ¤¤¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
¡Ú⚠️ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!
.
Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤ËÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÂçº¬¤ÎÀ¸Íý¾ã³²¤Ç¤¹¡£
.
¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤äÆéÎÁÍý¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹!
(@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)
³°Â¦¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÃæ¿´¤¬ÀÄ¤¤¡£É®¼Ô¤â·Ð¸³¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
ÇÀÎÓ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄ¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥À¥¤¥³¥óÀÄÊÑ¾É¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£Âçº¬¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¡¢Âçº¬ÆâÉô¤ËÀÄ¿§¤¬À¸¤¸¤ëÀ¸Íý¾ã³²¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤Î¿§ÁÇ¤ÎÀµÂÎ¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â³²¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¨! ¥«¥Ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÎ¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(Ž¥Ž¥;) ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤µ¤ó¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÄÉãÊì¤Î¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤¡¡¢¡¢¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã ¤Þ¤À¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥³¥È¤ÏÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡¡³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È¸å²ù¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¯ÀÚ¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤Î´Ö¤¦¤Þ¼Ñ¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥«¥ì¡¼¤ËÂçº¬¡¡°Õ³°¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÀÄ¡×¤È¤¤¤¦¿§¤¬¿©Íß¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÑÊª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¿©Ì£¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â³Î¤«¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤!¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¤«¡¢Áá¤á¤Ë´³¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡Ú⚠️ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡Û¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ªÂçº¬¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤ËÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂçº¬¤ÎÀ¸Íý¾ã³²¤Ç¤¹¡£ ¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤äÆéÎÁÍý¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª pic.twitter.com/hrdjgzOrf6- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê (@MAFF_JAPAN) January 23, 2026
¡Ú⚠️ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç!
.
Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤ËÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÂçº¬¤ÎÀ¸Íý¾ã³²¤Ç¤¹¡£
.
¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤äÆéÎÁÍý¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹!
(@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)
³°Â¦¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Âçº¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÃæ¿´¤¬ÀÄ¤¤¡£É®¼Ô¤â·Ð¸³¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¨! ¥«¥Ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÎ¤é¤º¤Ë¿©¤Ù¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(Ž¥Ž¥;) ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤µ¤ó¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÄÉãÊì¤Î¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤¡¡¢¡¢¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã ¤Þ¤À¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥³¥È¤ÏÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡¡³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È¸å²ù¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¤¯ÀÚ¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤Î´Ö¤¦¤Þ¼Ñ¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥«¥ì¡¼¤ËÂçº¬¡¡°Õ³°¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÀÄ¡×¤È¤¤¤¦¿§¤¬¿©Íß¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÑÊª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¿©Ì£¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â³Î¤«¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤!¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¤«¡¢Áá¤á¤Ë´³¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡Ú⚠️ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡Û¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ªÂçº¬¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤ËÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬µ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂçº¬¤ÎÀ¸Íý¾ã³²¤Ç¤¹¡£ ¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤äÆéÎÁÍý¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª pic.twitter.com/hrdjgzOrf6- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê (@MAFF_JAPAN) January 23, 2026