価格31万円！ 新型“小さい”原付二種「ミニQ」初回ロット完売！ ホンダ「初代モンキー」を彷彿とさせる人気モデルの特徴とは？
軽量で扱いやすいクラッチレスモデル
4ミニ関連のパーツなどを手がける「MINIMOTO（ミニモト）」から、新型モデル「MINI Q（ミニQ）」が登場しました。
このモデルは、ホンダ「モンキー」の初代モデルを彷彿とさせる、愛らしい外観を持つ小型ファンモデルです。
MINI Qの大きな特徴は、その軽量な車体にあります。車両重量はわずか67kgと極めて軽く、初心者でも安心して扱うことが可能です。この軽さにより、軽バンなどのコンパクトなトランスポーターへも簡単に積み込むことができ、目的地まで運んで楽しむといった多様な使い方ができます。
パワーユニットには、排気量110ccのYX製単気筒4ストロークエンジンが搭載されています。最大出力は5.1kw／8000rpm、最大トルクは7.2Nm／5000rpmを発生させ、最高速度は80km／hに達します。また、遠心クラッチを採用しているため、ライダーはクラッチ操作から解放され、気軽にライディングを満喫できる点も魅力の一つです（写真はクラッチ付きの試乗車）。
足回りには、フロントに油圧サスペンション、リアにはリジッド方式を備え、ブレーキは前後ともにドラム式が採用。これにより、クラシカルな見た目とは対照的に、軽快な走行性能が実現されています。全長は1170mmとコンパクトでありながら、フレームは頑丈に設計されているため、優れた走行安定性も確保されています。
価格（消費税）は31万1200円で、初回ロットの入荷は2025年12月から2026年1月頃になる予定ですが、すでに完売となっています。
しかしながら、ミニQはその愛らしいルックスと優れた操作性により、多くの人々に愛される一台となるポテンシャルを秘めています。
■「ミニQ」主要諸元
原動機製造元 YX
原動機方式 単気筒4ストローク／空冷
原動機型式 153FMH-2
原動機外寸法 460×300×260mm
原動機重量 21kg
ボア×ストローク 52.4×49.5mm
最大回転数 8000rpm
最大トルク 3N.m
使用オイルポンプ RR3OX
オイルポンプ能力 25L／h
最大トルク 7.2N.m／5000rpm
最大出力 5.1kw／8000rpm
圧縮率 9.0：1
クラッチタイプ 4枚板／遠心クラッチ
ギャ方式 4速リターン
タイヤサイズ 前輪：3.5-6／後輪：3.5-6
空気圧 フロント：250kpa／リア：250kpa
車体荷重バランス 前輪：32kg／後輪：35kg
最大積載重量バランス 前輪：53kg／後輪：89kg
車体寸法 全長1170×全幅647×全高810mm
原動機始動方式 キック始動／セルモーター始動
使用燃料 ガソリンもしくはハイオクガソリン
ホイールベース 855mm
乗車人数 1人
最大総載重量 200kg
最大積載重量 142kg
車体重量 67kg
最高速度 80km／h
前輪ブレーキ方式 ドラム
後輪ブレーキ方式 ドラム
ブレーキ作動方式 前：ハンドブレーキ／後：フットブレーキ