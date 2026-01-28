¡Ö»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×À»ÃÏ¤ËÅÐ¾ì¡ª56ºÐ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤àÉÔÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÈ¿Â§¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö°ìÂÎ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖÁ´Á³¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(56)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤ò»£±Æ¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö"¥µ¥¤¥Ñ¥ó"¤¬²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø»ä¤¬¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÙÈ¯Çä¤«¤é33Ç¯¡£»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼38¼þÇ¯¡Ê¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ÊÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ì¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÁ´Á³¥ª¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡¼¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Î»ì¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÈ¿Â§¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö´ñÀ×Åª¤Ê¼ã¤µ¡×¡Ö°ìÂÎ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£