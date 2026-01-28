¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤ÏÆ´¤ì!¡×¥¢¥á¥ê¥«ºß½»12Ç¯¤ÎÍü²Öà¹ë²Ú¤¹¤®¤ëá¼«Âð¸ø³«¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¤ª²È¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂç!
Àä·Ê¥Ó¥å¡¼¤Î¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍü²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Âð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÎÊÑ²½¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¸³è12Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¤Û¤ÜÆüËÜ¤Î¤â¤Î¡£ÏÂ¿©¤¬ÃÇÁ³Â¿¤¤²æ¤¬²È¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ©»Ò¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¤ÊÍ§Ã£¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ö¤âÁý¤¨¤Æ¥¶¡ª¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈà¤é¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÂç¤¤ÊÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò¼«Âð¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç±¿¤ÖÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÆüËÜ¿©¤è¤ê´ÊÃ±¡¡¤¿¤ÀÎÌ¤¬¤¹¤´¡¼¤¤¤Î¤ÇÊØÍø²ÈÅÅÄ´¤Ù¤è¡Á³§¤ó¤Ê¶µ¤¨¤Æ¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼«Âð¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é³¤¤òÎ×¤àÍ¼¾Æ¤±¤¬Èþ¤·¤¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤Î·Ê¿§¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊØÍø²ÈÅÅ¤ò¶µ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¼«Î§¿À·Ð¡õ¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹À°¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡¢Bristol Farms¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥»¥ì¥Ö²á¤®¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤ÎÍ¼·Ê¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¤ª²È¡×¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤ÏÆ´¤ì!¡×¤Ê¤ÉÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£