¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¡¢2·î1Æü¤«¤é¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ê¤É¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ï33¿Í¤Ç¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤ä°éÀ®5Ç¯ÌÜ¤ÇWBC¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Îº¸ÏÓ¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¿·¿ÍÁª¼ê¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¡Û
Åê¼ê¡Ê16Ì¾¡Ë¡¡¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢ÄÅ¿¹Í¨µª¡¢½ù¼ãô¦¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢Âç¹¾ÎµÀ»¡¢ÃæÂ¼ÌÌï¡¢Èø·Á¿òÅÍ¡¢¿ù»³°ì¼ù¡¢Á°ÅÄÍª¸à¡¢°ËÆ£Í¥Êå¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢¾åÃãÃ«Âç²Ï¡¢ÌÚÂ¼¸÷¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥á¥ó¥¿
¡¡Ìî¼ê¡Ê17Ì¾¡Ë¡¡ÅÏîµÎ¦¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¢³¤ÌîÎ´»Ê¡¢ÀîÀ¥¹¸¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¡¢¾±»ÒÍºÂç¡¢×¢荑Î´ÂÀ¡¢¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¡¢°æ¾åÊþÌé¡¢ÌîÂ¼Í¦¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢ÀµÌÚÃÒÌé¡¢ÌøÄ®Ã£¡¢ºûÀîµÈ¹¯¡¢½©¹Í¥¿Í¡¢»³ËÜ·ÃÂç
¡ÚBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¡Û
¡¡Åê¼ê¡Ê19Ì¾¡Ë¡¡°ðÀîÎµÂÁ¡¢ÎëÌÚ¹ëÂÀ¡¢´ä°æ½Ó²ð¡¢Âç»³Î¿¡¢ÌÚÂ¼ÂçÀ®¡¢ÂçÌî²ÔÆ¬±û¡¢´äºê½ÔÅµ¡¢Â¼ÅÄ¸°ì¡¢ÂçÃÝÉ÷²í¡¢Áê¸¶ÍºÂÀ¡¢²¬ÅÄâ«°ìÏ¯¡¢Æ£¸¶ÂçæÆ¡¢ÂçÌðÎ°Úð¡¢»³ºêÂöËá¡¢Ä¥½Ô瑋¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢Ä¹¿å·¼âÃ¡¢ÆâÌî³¤ÅÍ¡¢¥À¥ê¥ª¡¦¥µ¥ë¥Ç¥£
¡¡Ìî¼ê¡Ê15Ì¾¡Ë¡¡Æ£ÅÄÍªÂÀÏº¡¢ÂçÍ§½¡¡¢ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¢郄¶¶Î´·Ä¡¢¹À¥·ëßê¡¢º´ÁÒ俠»ËÏ¯¡¢Ãæß·¹±µ®¡¢»³²¼¶³¸ã¡¢À¾ÈøÊâ¿¿¡¢½ïÊýÍý¹×¡¢ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡¢ÂçÀô¼þÌé¡¢·¬¸¶½¨»ø¡¢ÎëÌÚµ®Âç¡¢º´Æ£¹ÒÂÀ
¡ÚSÁÈ¡Ê13Ì¾¡Ë¡Û¡¡ÅìÉÍµð¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢Îæ°æÇî´õ¡¢»³ÀîÊæ¹â¡¢º£µÜ·òÂÀ¡¢ÃæÂ¼¹¸¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢ÌøÅÄÍª´ô¡¡¢¨2·î14Æü¡ÊÂè4¥¯¡¼¥ë¡Ë¤«¤é¹çÎ®