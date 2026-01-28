伊豆半島に春の訪れを告げる「河津桜まつり」をPRしようと、1月28日にまつりの関係者が静岡新聞SBSを訪れました。

【写真を見る】「去年よりも早く桜が咲き始めております」河津桜まつりの関係者がPR 2月7日開催で見頃は2月中旬頃か=静岡・河津町

第36回河津桜まつり、2月7日開幕

静岡新聞放送会館を訪れたのは、静岡県河津町の大川良樹町長と観光協会などの関係者です。

「河津桜まつり」は2026年で36回目を迎え、期間中は2025年に引き続き能登半島の復興を願い「輪島朝市」が出店するほか、毎晩、桜がライトアップされ夜桜なども楽しめます。

まつりは2月7日に開催し、3月7日まで開かれています。

2026年は開花早まる？ 2月中旬に見頃へ

＜キャラバン隊 安藤結さん＞

「2025年よりも早く桜が咲き始めております。2月7日から河津桜まつりが開催されます。ぜひ起こしください」

河津桜は2025年の今頃はまだつぼみばかりでしたが、2026年はすでに花が咲き始めていて2月中旬頃に見頃を迎えるということです。