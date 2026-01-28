Æ±´ü¤Î³èÌö¤Ë¾Ç¤ê¡Ä10Âå¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¡¦¤¦¤ÄÉÂ¤ò·Ð¸³¡½¡½Æ£°æ¥µ¥Á¤¬º£¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ëÍýÍ³¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÎÞ¤Ê¤·¤Ç¡Ä¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£°æ¥µ¥Á¤¬¡¢28Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ØSeventeen¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡ØViVi¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ØCLASSY.¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¤âÈ¯É½¤·¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¤¿10Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿Æ£°æ¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ûÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤ò·Ð¸³¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü
¡½¡½º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤â¤¢¤Ã¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¡£
½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎYouTube¤ä¼èºà¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼º£¸ì¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤ÆÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÎÞ¤Ê¤·¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥»¥é¥Ô¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤Ç¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ê¤êÍ¦µ¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾É¾õ¤Ï20ÂåÁ°È¾¤ÇÂçÊ¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¯¿®¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤¿¤¤·Á¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£º£¤ÏYouTube¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤¬ÆâÍÆ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈËÜ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¿ôÇ¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖËÜ¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿15ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ä¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏSNS¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£Ä¹Ã«Àî½á¤µ¤ó¤äÍü²Ö¤µ¤ó¡¢¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î³èÌö¤Ï¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦»¨»ï¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»ä¤ÏÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¤¢¤Þ¤ê¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¼«¿È¤Î¡ÈÁªÂò¡É¤Î·è¤á¼ê¡Ö¾¯¤·¶ËÃ¼¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°¦ÍÑ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥³¥¹¥á¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥í¥ó¡¢·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤éSNS¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»æ¤Î»¨»ï¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤ò½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Ã¯¤Ë¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤â¸µµ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»æÇÞÂÎ¤Î¸·¤·¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·ë¹½¸½¼ÂÅª¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï»æ1Ëç¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¹¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢ÈþÍÆ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê°ì´Ó¤·¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÀÎ¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈþÍÆË¡¤äÄ²³è¤Ê¤É¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢·ë¹½¤¹¤°Èô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤â¡¢»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¤¿¤À¿®¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥Á¤µ¤ó¤ÏÁªÂò¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ÆâÍÆ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é°ìÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¶ËÃ¼¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ë¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³Ø¤Ó¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹¥´ñ¿´¤Ï¶¯¤¤¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êª»ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¤â¡¢¾®Àâ¤è¤ê¿·½ñ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û15ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¡Æ±´ü¤Ë¤Ï¹À¥¤¹¤º¡¦²¬ºê¼Ó³¨
¡½¡½¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶È³¦¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¥µ¥Á¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¥â¥Ç¥ë»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤Ï¥â¥Ç¥ë¤¬Å·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é³Ø¶È¤ËÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·!¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»¨»ï¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤ä¿·ÀîÍ¥°¦¤µ¤ó¤È¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»ä¤â¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢´èÄ¥¤ëÊý¸þÀ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¶ËÃ¼¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤ÎÆ±´ü¤¬¹À¥¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡¢²¬ºê¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Áá¤¯¤«¤é³èÌö¤¹¤ë»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¼¡¡¹¤Ë»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±éµ»¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁé¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì¿Í¤Ç»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾Ç¤ê¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤ËÁé¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¡×¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢15ºÐ¡¢16ºÐ¤Ç¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Ø¹»¤Ç¤âÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤«¤é¤³¤½Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡Ä¡Ä
²ÈÄí¤ÇÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÏÃ¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ÎÉé¤Î»×¹Í²óÏ©¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¼«¿È¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Î¤³¤È¤âº£²ó¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï?
ËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÎ¥º§¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÒ¿Æ¤Ç°é¤Ä¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¦¤«¤é¡Ö°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤â¡¢¸¶°ø¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤È¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼Â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¡ÖÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Á¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤«¤Ê¤êÃ¦¤¤¤Ç¤â¤¤¤ë¤·!(¾Ð)
¤Ç¤âÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤Ë¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ð¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê?¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Î°ÕÌ£¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÖÅö»þ¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯¼Õ¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»÷¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾è¤ê±Û¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¡¡»£±Æ:²ÖÀ¹Í§Î¤
¢£Æ£°æ¥µ¥Á
1997Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹170Ñ¡£2011Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2012¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØViVi¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡ØCLASSY.¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£1·î28Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°:´¥ Àé·Ã¡¡¡Ú°áÁõ¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ù¥¹¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä(¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥é/¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)¡¡¥ì¡¼¥¹¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë(¥æ¥Ê¥¹/¥¨¥¹¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë(¤¹¤Ù¤Æ¥Ô¥ë¥°¥ê¥à/ZUTTOHOLIC)¡¡¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼(¥Ç¥¤¥È/¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)
