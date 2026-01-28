「『葬送のフリーレン』フィルムコンサート2026」、8月1日パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破！ますます盛り上がりを見せている。

そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』(アニメーション制作：マッドハウス)の第2期は、1月16日より毎週金曜よる11時 日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”で放送中。第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られている。

TVアニメ『葬送のフリーレン』を第1期から彩るのが、ファンから絶賛されているEvan Callが手掛けた劇伴の数々。その劇伴をアニメ映像と共に楽しめるフィルムコンサートが2026年8月1日(土)にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが決定！さらに当日のステージには、劇伴作家のEvan Callと、第1・2期のEDテーマアーティスト・miletが登場することが発表された。

第1期より、アニメ本編でのフリーレンたちの旅の物語により一層の深みを与えているEvan Callが手掛けた劇伴の数々は、アニメ本編を彩るだけでなく、音楽としてファン・視聴者の心に残り続けている。そんな楽曲の数々を、アニメ映像と共に楽しめるイベント「『葬送のフリーレン』オーケストラコンサート」は、第1期放送後の2024年8月に開催され、会場を埋め尽くした4,000人のファンを魅了した。今回、そんな大反響を受け、2026年8月1日(土)に「フィルムコンサート2026」として再び開催！前回に引き続き、東京フィルハーモニー交響楽団による、臨場感たっぷりのオーケストラの音色に加え、Evan Callと、第2期でもEDテーマを手掛けるシンガーソングライター・miletが登場することも決定した。

また、先日情報解禁されたアニメ第2期オリジナルサウンドトラック（4月15日発売）の特典として、このフィルムコンサートの最速先行応募券の封入が決定！収録される全22曲の楽曲と共に、見逃せない特典となる。“音楽による魔法”がかけられるこのコンサートに注目だ。

＜Evan Callよりコメント＞

今年も『葬送のフリーレン』コンサートをお届けできて嬉しいです。2024 年横浜公演がつい昨日のことのようで、少しフリーレンの時間感覚が分かった気がします。今回は第 2 期の曲も盛りだくさんです！ファンの皆さんに感謝しつつ、最高の音楽の魔法をお届けします！ぜひ会場でお会いしましょう。

●イベント情報

『葬送のフリーレン』フィルムコンサート2026

2026年8月1日(土) ※昼夜2回公演

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

指揮者：栗田博文

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

スペシャルゲスト：Evan Call、milet

チケット料金

S席：13,000円 A席：12,000円

見切れS席：11,000円 見切れA席：10,000円

(以上すべて税込)

チケット販売

2026年4月15日(水)発売のCD「TVアニメ『葬送のフリーレン』Season2 Original Soundtrackにチケット購入最速選考応募券を封入(初回生産分のみ)。

先行申込期間：2026年4⽉15⽇（⽔）12:00 〜 2026年5⽉17⽇（⽇）23:59

※申し込みには応募券に記載されたシリアルNo.が必要になります。

企画：「葬送のフリーレン」製作委員会

主催：東宝株式会社

制作：東宝ミュージック株式会社

運営：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

※出演者等につきましては、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

●リリース情報

TVアニメ『葬送のフリーレン』Season2 Original Soundtrack

2026年4月15日発売

品番：THCA-60299

価格：￥3,080（税込）

収録曲数：全22曲

仕様：

・副監督・原科大樹、コンセプトアート・吉岡誠子描き下ろし三方背ケース

・デジパック（DVDサイズ）

封入特典

・ジャケットステッカー

・ブックレット（劇伴制作フォトギャラリーや特別鼎談などを掲載）

・『葬送のフリーレン』フィルムコンサート2026 Season2 Original Soundtrack 購入者限定最速先行応募券(初回生産分のみ封入)

申込期間：2026年4月15日(水)12:00〜2026年5月17日(日)23:59

※特典内容・商品仕様は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

発売元・販売元：東宝

●作品情報

『葬送のフリーレン』TVアニメ第２期

放送中

毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：北川朋哉

副監督：原科大樹

監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：高瀬丸、小嶋慶祐、藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子

デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹

美術監督：高木佐和子

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音楽：Evan Call

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種粼敦美

フェルン：市ノ瀬加那

シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦

ハイター：東地宏樹

アイゼン：上田燿司

＜イントロダクション＞

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回（2023年度）小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。そして現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。

＜ストーリー＞

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

