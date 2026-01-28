INI、8枚目シングルリリース決定 ドーム公演ライブフィルムも公開へ【PULSE】
【モデルプレス＝2026/01/28】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が1月28日、WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のリリースイベントとしてNEW YEAR SHOWCASEを開催。新たにシングルをリリースすることを発表した。
【写真】INI、サプライズに涙
8TH SINGLE『PULSE（読み：パルス）』を4月22日にリリースすることを発表。シングルの詳細は後日発表される。
さらに、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] 」の映画化が決定。『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』として3月27日より全国の映画館で公開される。本作は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開され、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感できる。
また、「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] 」の公演と昨年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」のBlu-ray＆DVDのリリースも決定。グループ結成月である6月にそれぞれ発売される。（modelpress編集部）
◆INI、8枚目シングルリリース決定
