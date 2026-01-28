INI高塚大夢、ハイトーンへのイメチェン姿お披露目 新年初イベントで歓声【THE WINTER MAGIC】
【モデルプレス＝2026/01/28】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が1月28日、WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のリリースイベントとしてNEW YEAR SHOWCASEを開催した。
【写真】INI、サプライズに涙
【Not Sponsored 記事】
◆INI、新年初イベント
本作は「この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」をコンセプトに、「Present」のほか形態別に新曲5曲を収録。フラゲ日で93万枚を売り上げ、4日間でミリオンを突破したと同時にデビューから8作連続ハーフミリオンを達成した。 そして、自身最高の121万枚を売り上げ、グループにとっても記念すべきシングル作品となった。 当日は、CD購入者の中から抽選で選ばれたMINI（ファンネーム）を会場に招待。2026年最初のイベントとなり、新年の挨拶や収録曲のパフォーマンス、企画コーナーなどを実施した。
◆INI高塚大夢がハイトーンに
プレゼントのプロップが置かれたホリデームードたっぷりのステージに現れた11人は、早速「Present」をパフォーマンス。高塚大夢がカメラに抜かれると、これまでの落ち着いた茶髪からハイトーンとなったことが明らかとなり、その後の挨拶で「久々に髪色を明るくしたんですけどどうですか？」と呼びかけると歓声が上がった。
2026年初のイベントということで、木村柾哉は「尊い時間にしていけたらと思います」と挨拶し、田島将吾も「年明けてやっと皆さんに会えたんですけど今日は思う存分笑顔になって泣いて泣いて…嘘です（笑）。楽しんでいきましょう」と少し不思議なテイストで呼びかけ。そのまま「U MINE」をロマンティックに披露。年始の旅行や里帰りのエピソードを聞いていく中で、許豊凡がこれまで訪れた国についての話となると、特に印象的だった国は「タイ」と思い出を振り返るとともに、「日本に来日して10周年！」と告白。藤牧京介を筆頭に「日本に来てくれてありがとう」と拍手で祝福した。
◆INI池崎理人、過去の告白エピソード
その後、質問に対して「YES／NO」の2チームで分かれるゲームでは、「告白はしたい派？されたい派？」といった質問に、「したい派」の池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が「手当たり次第してきたので（笑）」としつつ、「ラジオで話してカットされたんですけど、放課後の教室で『好きです』と告白したんですけど、むちゃくちゃフラレて…」と過去について自ら暴露。「フラレたら体調悪くなるのよ。帰り咳止まらんみらいな！」と笑いを誘ったが、藤牧が「聞きたい人も聞きたくない人もいると思うのでやめたいと思います！」と話題を締めた。
続くパフォーマンスではじっくりと聴かせる「WISH」と明るいナンバーの「True Love」の2曲で二面性のある魅力を放出。イベントの最後にはメンバー11人がそれぞれ挨拶。西洸人は「WINTER SINGLEが今日で終わってしまうという形なんですけどMINIの皆さんのおかげで素晴らしいものを残せたしこの時間た宝物のような気持ちでした！8thシングルも負けないようにみんなで引き続き頑張っていきたいのでよろしくお願いします！」と真摯に伝え、イベントを締めくくっていた。（modelpress編集部）
