雪が原因とみられる死亡事故相次ぐ 除雪や車運転時の注意点
雪が原因とみられる死亡事故が相次いでいます。
除雪の際や車に乗る時の注意点をまとめました。
まず除雪中の事故を防ぐために気をつけたい点です。
屋根からの落雪に注意しましょう。
住宅の周りで除雪する場合は、特に軒下に気を付けてください。
また、作業は2人以上で行うようにしましょう。1人で作業すると事故が起きた際に発見が遅れるおそれがあります。
緊急連絡用に携帯電話を持つようにしてください。
次に、車を動かすときの注意点です。
積雪が多く、マフラーが埋まってしまうと車内に排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒になる危険性が高まります。
こちらはJAF＝日本自動車連盟が行った実験映像です。
エンジンを動かしたままの車でマフラー周辺を雪でふさぐとまず車の下に排気ガスがたまり、その後、車内に充満しました。
雪に埋まった車を動かす際や路上で立ち往生することになった場合は、エンジンをかける前に必ずマフラーの周りを除雪してください。
また、大雪に備えて車内には金属製のスコップのほか長靴や手袋、タイヤが雪で空転したときに滑り止めになる、乾いた砂、けん引ロープや食料なども積んでおくと安心です。
あすから警報級の大雪となる可能性があります。備えをしっかり行ってください。