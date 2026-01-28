女優南琴奈（19）が28日、都内で主演映画「夜勤事件」（2月20日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。

ゲーム実況動画総再生数6000万回以上の同名配信ホラーゲームの実写映画化。南はコンビニエンスストアの夜の時間帯でアルバイトする女子大生田鶴結貴乃役で、次々と怪異なことに出くわす。

映画初主演でホラー初挑戦の南は「すごくドキドキしていますが、無事に今日という日を迎えられてとてもうれしく思っています。撮影は体力的にも精神的にも大変でしたけど、すごく刺激的な撮影期間で楽しかったです。ゲームをプレーしているような没入感を楽しんでほしいです。初めての挑戦が多くて不安も大きかったけど、脚本を読んで楽しいものになるだろうと思っていました」と笑顔を見せた。

怪奇事件を追う刑事役の竹財輝之助（45）は「僕は刑事ですが、ストーリーテラー的な役回りです。正直、ホラーが苦手なんですけど、ここまで体感できる映画は初めてです。疲れました」。

アルバイトの先輩役の関哲汰（28）は「原作へのリスペクトをすごく感じました。コンビニの中の世界観とか配置とかクオリティーが高い。ゲーム好きの期待を裏切らないと思います」と話した。

永江二朗監督（46）は「完成披露って、世界で初めて見ていただくの緊張します。この作品は、このメンバーで死力を尽くして夜勤して撮りました」。関は「夜勤手当がほしかったです」と笑った。