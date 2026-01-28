衆議院議員選挙がきのう（27日）公示されました。県の選挙管理委員会は広報車などを走らせ投票日などの周知に努める一方、異例の短期決戦となった今回、投票所入場券の発送が遅れるなどの影響も出ています。

【写真を見る】【衆議院議員選挙】岡山県選管が投票をPR タレント松本梨香さん「明るい明日をゲットだぜ！」デパートでは「選挙割」も開始

「その思いを一票に乗せて、明るい明日をゲットしよう！」

岡山県の選挙管理委員会が製作した広報車です。ナレーターは人気アニメ「ポケットモンスター」で主人公・サトシ役の声優を務め歌手やタレントとしても活動する松本梨香さん。幅広い世代になじみのある声で投票を訴えてほしいと特命広報大使に委嘱されました。おととし行なわれた衆院選の岡山県の投票率は、過去2番目に低い50.24パーセントで、県選管は投票率向上を目指しています。

（松本梨香さん）

「大切な1票を投票していただきたいという気持ちを込めてセリフを言わせていただきました。

明るい明日をゲットだぜ！」



広報車は来月（2月）8日の投票日まで県内を回り、選挙の周知を行ないます。

公示翌日の今日（28日）から期日前投票が始まりました。

一方で、高市総理による解散発表から約1週間での選挙戦突入に準備が追いつかず、投票所入場券は、未だ多くの有権者のもとに届いていません。

入場券は無くとも、投票所の宣誓書に名前などを記入し、選挙人名簿で確認が取れれば投票は可能です。

岡山県選挙管理委員会によりますと、その際に運転免許証など本人確認ができるものを持参すれば投票がスムーズに行なえるということです。また、通常期日がそろえられる最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票は今回2月1日からとなっていて、「1度で済ませたい」という有権者は、来月投票に行く必要があります。

（岡田美奈子キャスター）

「岡山高島屋では、投票所入場券などを提示すると割引が受けられるサービスを始めているのですが、

なんとこちらのダイヤモンドも対象だということです」

きょうからはじまった「選挙割」です。10%割引となるダイヤモンドのほかに、紳士服や惣菜を含めた食品まで、20以上の店舗でサービスが受けられます。選挙への関心を高め、投票率の向上につながればと、岡山高島屋では今回、初めて行なわれます。

（岡山高島屋 高橋佳和副店長）

「もっともっと身近に選挙を感じていただいて、かつ、選挙にいかれた後には、岡山高島屋にお立ち寄りいただければと思ってこの企画を考えさせていただきました」

「選挙割」は、投票日翌日の2月9日まで行なわれます。



（スタジオ）

投票所入場券を持っていない場合の期日前投票についてです。投票所に用意されている宣誓書に名前や住所などを記入し、選挙人名簿で確認ができれば投票することができます。岡山県選挙管理委員会によりますとその際に「運転免許証など本人確認ができるものを持参すれば投票がスムーズに行える」ということです。