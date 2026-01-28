台湾高速鉄道、新たな検修工場の上棟式 車両増備に対応 27年完成予定
（台北中央社）南部・高雄市の台湾高速鉄道（高鉄）左営基地で28日、第2車両検修場の上棟式が行われた。今後の車両増備に対応するためで、2027年の完成と供用を予定している。
高鉄では輸送力を効果的に増強するため、東海道新幹線のN700Sをベースにした新型車両、N700STを12編成導入することを決めている。第2車両検修場は同車両の「新しい家」と位置づけられている。上棟式には陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）や陳其邁（ちんきまい）高雄市長、高鉄の史哲（してつ）董事長（会長）らが出席し、工事の無事を祈った。
史董事長は、高鉄が来年開業20周年を迎えることに触れ、新型車両導入後も国家のために、南北を結び、都市と地方のバランスを保つ「台湾の動脈」としての基幹輸送の責任を担うと強調した。
日本で製造中のN700ST第1編成は今年8月に台湾に運ばれ、来年8月に営業投入を開始する見通し。12編成全てが投入された場合、ラッシュ時の輸送力は25〜50％増強される見込みだ。
高鉄は、第2車両検修場の完成後には2種類の車両の定期検査や自動列車制御装置（ATC）信号装置の検修など重要な整備が可能になると説明。車両入れ替えのためのスペースが拡大する他、清掃・洗浄用の設備も確保され、列車の運用効率が向上するとしている。
（江明晏／編集：齊藤啓介）
