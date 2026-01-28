「CLOSE YOUR EYES」チャン・ヨジュンにツアーの意気込みを直撃！「CLOSERの現場の反応を想像しながら」
韓国のオーディション番組『PROJECT 7』から誕生した7人組多国籍ボーイズグループ、CLOSE YOUR EYES。
チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人で構成されています。
11月11日にリリースした3rdミニアルバム『blackout』は初動売り上げ50万枚超え！デビューしてからリリースした3つのアルバムの累計売上枚数は100万枚を突破しました。
レタスクラブでは初の来日単独コンサートを記念して、毎日ひとりずつインタビューをお届け。
第3弾となる今回はチャン・ヨジュンさんの登場です！
■チャン・ヨジュンさんインタビュー
--ツアーへの意気込みはいかがですか？
チャン・ヨジュンさん：初めてのツアーなのでとてもワクワクしていて楽しみです。ファンの皆さんが喜んでくれる姿を思い浮かべて、一生懸命準備しています。
--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？
チャン・ヨジュンさん：メンバーと練習やレッスンをしながらどの曲をどんな風に表現するか、どうやってステージを飾り付けるかたくさん話をします。CLOSERの現場の反応を想像しながら意見を交わしていると自然と雰囲気も和気あいあいとするし、楽しく練習することができます。
--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！
チャン・ヨジュンさん：『To The Woods』です。
感性的で叙情的な雰囲気とセクシーなパフォーマンスが繰り広げられる曲で、僕の好みに一番合う曲です。ステージでも一番自信をもってお見せ出来る曲だと思います。
--最近ハマっていることはなんですか？
チャン・ヨジュンさん：雨の音を聞くことです。僕は雨の日がすごく好きで、家で雨の音のASMRをよく聞きます。
--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！
チャン・ヨジュンさん：やっぱりチキンですね。調理にも色んな方法があって、色んな味付けのチキンが種類別にあるので飽きずにずっと楽しめます。
--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。
チャン・ヨジュンさん：カスタードプリンです。コンビニで売っているプリンをよく食べるんですが、甘くて食感も大好きです。小さいときに漫画で見たそのままの見た目なので、見るたびに買ってしまいます。
--オススメの韓国スポットを教えてください！
チャン・ヨジュンさん：漢江です。夜に漢江を見ながら散歩をすると心が落ち着いてヒーリングになります。韓国の名所のうちの一つなので、是非行ってみることをおすすめします。
＜コンサート概要＞
CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN
【東京】
2月10日(火)/2月11日(水・祝)
会場：Zepp Divercity(TOKYO)
【愛知】
2月13日(金)
会場：Zepp Nagoya
【大阪】
2月15日(日)
会場 : Zepp Osaka Bayside
※公演会場ごとに開演時間が異なります。
公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓
▶︎https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206
CLOSER（ファンネーム）たちの反応を想像しながらツアーの準備を進めていると語ってくれたヨジュンさん。ファン冥利に尽きますね。進化し続けるCLOSE YOUR EYESに期待大です！
【PROFILE】
チャン・ヨジュン（JANG YEOJUN）
韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」メンバー。
生年月日は2005年9月27日。身長179cm。やわらかく甘い歌声の持ち主。抜群の歌唱力が魅力。