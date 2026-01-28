米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」“史上初”となるオリコン週間合算シングル5度目の1位獲得
米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」が、2月2日付オリコン週間合算シングルランキングにおいて、1月5日付以来4週ぶり、通算5週目の1位に返り咲き。“史上初”の同一楽曲で通算5度の1位獲得となった。
■「IRIS OUT」はオリコン週間ストリーミングランキング「19週連続1位」を記録
また、「IRIS OUT」は、同日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、「19週連続1位」を記録し、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新。2025年9月29日付より19週連続で週間再生数1,000万回を超え、「週間再生数1,000万回超え連続週数」はソロアーティストとして歴代1位の記録となった。
あわせて、1月28日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」においても首位、通算18週目の首位を獲得。さらに、1月22日公開のBillboard JAPANチャートのグローバル・ジャパン・ソングス Global Japan Songs Excl. Japanにおいても首位を記録し、18連覇を達成した。
結果、2月2日付オリコン音楽ランキングと、1月28日公開のBillboard JAPAN音楽チャートを合わせて、首位5冠を記録した。
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.27 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
