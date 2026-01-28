本日の【株主優待】情報 (28日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (28日 発表分)



1月28日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



秋田銀行 <8343> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/28発表（場中）

毎年3月末時点で200株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万円相当の秋田県特産品を贈呈する。ただし、初回の26年3月末に限り、継続保有の要件は設けない。



■拡充／変更 ―――――――――――



良品計画 <7453> [東証Ｐ] 決算月【8月】 1/28発表

株主優待を電子化。シェアホルダーカードを廃止し、スマートフォンアプリ「MUJI アプリ」にて取得できる電子クーポンを贈呈する。



東急 <9005> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/28発表

300株以上保有の株主に年間2000～2万4000ポイント（3年継続保有で1000～4000ポイント追加）の株主優待ポイントを新設（選択制）するほか、TOKYU CARD利用時に2％のポイント加算（年間最大6000ポイント）を実施。また、株主優待乗車証（定期券式）を保有株数に応じて最大2枚発行に拡充する。



ジェリービーンズグループ <3070> [東証Ｇ] 決算月【1月】 1/28発表（場中）

半年以上継続保有する株主に追加の株主優待を実施するほか、株主向け常設サイトにおける高付加価値商品の取り扱いを拡大する。



スタジオアタオ <3550> [東証Ｇ] 決算月【2月】 1/28発表（場中）

500株以上を1年以上継続保有する株主には、現行の株主優待に加え、保有株数に応じて自社商品や株主優待限定アイテム（3000～1万円相当）を贈呈する。



