オリエンタルエアブリッジ（ORC）は今年5月19日の搭乗分から、航空運賃を平均で10％あまり値上げする運賃改定を国土交通省に届け出ました。

ORCによりますと、改定後の運賃は、通常期で平均10.7％上昇。

運航コストが継続的に上がっているうえ、燃料費、航空機部品を調達するコストがさらに上昇したことを受けての対応です。

一方で、予約変更が可能な「普通運賃」を「フレックス」とし、予約変更できない3つの運賃を「ORCセール」に統合。「往復割引」の適用範囲を拡大するなど、運賃体系を刷新します。

現在、「小児割引運賃」は予約変更可能なプランのみですが、変更後は、小児は「フレックス」と「ORCセール」でも25％割引きとします。

「島民割引」の運賃は据え置きます。

また、無料で預けることができる手荷物の規定も変更に。

現在、個数に制限はなく計20㎏まで預けることができましたが、変更後は、手荷物1個あたり23㎏まで、計2個預けることが可能になります。

ORCによりますと、5月18日と19日をまたぐ往復便は予約することができないため別々に予約するよう呼び掛けています。