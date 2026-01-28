今年もドーンと100名にチケットをプレゼント！

毎年クルマ好きにとっての、年始の恒例行事となっているのが東京オートサロンであるが、その約1カ月後に開催される大阪オートメッセも、クルマ好き、とくに西日本エリアの人たちにとっては恒例行事なはず。

そんな大阪オートメッセの開催がいよいよ近づいてきた。今年開催される大阪オートメッセ2026では、各自動車メーカーの最新モデルのほか、全国のショップが仕上げた渾身のチューニングカー（デモカー）に加えて、さまざまなイベントが予定されている。

例えば、目玉イベントのひとつである「SUPER GT featuring OSAKA AUTO MESSE」では、4月に岡山国際サーキットで開幕を迎える2026シリーズのキックオフイベントとして、会場内の4カ所でさまざまなコンテンツを展開。本物のGTマシンなどを持ち込むほか、現役のドライバーたちをゲストに迎えたスペシャルトークショーなどは必見だ。

そのほかにも、毎年恒例のSUPER GTキッズカートの試乗を3号館・6号館間通路の特設エリアで開催するほか、子どもも楽しめる体験エリアとして、2025年の初開催時に好評だった「オートバックス・こどもビリティPARK」を今年も開催。製作体験や記念撮影会、抽選会などのさまざまなプログラムを予定しており、大人のみならず、親子で楽しめるコンテンツを用意。

また、関西エリアのラジオ局が生放送でお届けするスペシャルライブも開催。「かりゆし58」、「ONE OR EIGHT」、「ano」、「LIL LEAGUE」、「バブルガム・ブラザーズ」、「SEAMO」といった豪華アーティストが参加予定だ。

そんなクルマ好き以外も丸1日楽しめる、大阪オートメッセ2026の開催を記念して、WEB CARTOP編集部では同イベントの特別招待券をドーンと計100名様にプレゼント！ ※（1名あたり最大5枚まで応募可能）

応募期間は2月5日（木）正午まで。

以下リンクより必要事項を入力して奮って応募してほしい。

