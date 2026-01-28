竹野内豊、眉なし・タトゥー “激変” にSNS驚愕…イメージの固定化を嫌う高度なセルフプロデュース力

1月27日、動画配信サービス「Netflix」で制作中のドラマ『ガス人間』に、追加キャストが発表されたのだが、竹野内豊の “激変ぶり” にSNSから驚きの声がやまない。

「本作は小栗旬さん主演で、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を、完全オリジナルストーリーとしてリブートした作品です。

これまで小栗さんに加えて、蒼井優さんの出演が発表されていましたが、今回新たに広瀬すずさん、林遣都さん、そして竹野内さんの参加も明らかになりました」（芸能記者）

Netflixの公式Xでは、劇中ビジュアルも公開。ヤクザ役を演じる竹野内が想像を絶する変貌を遂げていた。両方の眉毛がなく、長髪のオールバックに無精ひげ、一点を凝視する鋭い眼光。そして、右腕にはびっしりタトゥーというかつてない姿に、Xユーザーは、《竹野内さん！ 最初誰だか分からなかった》《眉なしビジュもなかなか…》など、驚きと戸惑いの声よ寄せている。

現在、竹野内は55歳。さらに演技の幅を広げているようだ。芸能プロ関係者がこう語る。

「竹野内さんは『MEN’S NON-NO』のモデル出身。月9ドラマ『ロングバケーション』『ビーチボーイズ』（ともにフジテレビ系）で爽やかな役柄を演じ、一気にブレイクしました」

その後も見た目のよさに甘えることはなく、作品で評価を積み上げていく。

「1999年の『氷の世界』（フジテレビ系）、2001年の映画『冷静と情熱のあいだ』で、影のある演技力を確立。2003年のドラマ『ヤンキー母校に帰る』（TBS系）で元ヤンキー教師を熱演し、クールなイメージを一変させました。

映画『シン・仮面ライダー』で敵とも味方ともわからない不気味な役を演じたかと思えば、『素敵な選TAXI』でコミカルなタクシー運転手に。刑事ドラマ『BOSS』（ともにフジテレビ系）で見せた、女好きでノリが軽い警察官僚もハマりましたね。

昨年の連続テレビ小説『あんぱん』では、ヒロイン・のぶ（今田美桜）の夫・柳井嵩（北村匠海）を育てた父・寛を演じ、包容力あふれる演技が高く評価されました」（前出・芸能プロ関係者）

デビューから一貫して固定化を嫌い、どんな作品にも全力投入する竹野内。

「2021年末に26年間所属した大手事務所から独立し、現在はフリーランスで活動しています。セルフプロデュース力が長けているのか、浮き沈みも特になく、常に第一線を走り続けています。常に “いまが全盛期” の印象がありますね」（同）

現在55歳。今後、どんな活躍を見せるのか、楽しみだ。