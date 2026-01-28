INI田島将吾、愛が強すぎて投げたボールがMINIに直撃 許豊凡は“フォークボール”になりガックリ
11人グローバルボーイズグループ・INIが28日、都内で『INI WINTER SINGLE“THE WINTER MAGIC”NEW YEAR SHOWCASE「WISH U MINE！〜新年に贈るINIからのPresent〜』を開催した。
【画像】楽しみがたくさん！公開された5周年イヤースケジュール
コーナーでは、MINI（ファンネーム）への思いをボールに乗せて遠投することに。トップバッターの田島将吾だったが、愛が強すぎたため、まさかの2列目のファンに直撃するハプニングが発生。スポンジの当たっても痛くないボールだったが「大丈夫？ごめんね」と田島は大慌て。そして「めっちゃ愛しているので。思いは伝わったかな」と弁明していた。また、許豊凡は“フォークボール”で1列目に落ちてガックリしていた。最終結果で1位は後藤威尊となった。
売上120万枚を達成したINI初の冬シングル「THE WINTER MAGIC」のSHOWCASE。イベントでは8thシングル「PULSE」（読み：パルス）を4月22日にリリースすることを発表した。シングルの詳細は後日発表となる。また、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された『2025 INI LIVE［XQUARE MASTERPIECE］』の映画化が決定。『2025 INI LIVE［XQUARE MASTERPIECE］LIVE FILM』として、3月27日から全国の映画館で公開される。本作は通常版のほか、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開が決定し、INI史上最大規模のドーム公演をスクリーンで体感できる。この日、予告映像も公開された。
『2025 INI LIVE［XQUARE MASTERPIECE］』の公演と昨年10月に公開されたINI初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』のBlu-ray＆DVDの発売が決定。グループ結成月である6月にそれぞれ発売となる。
今年6月に結成5周年、11月にはデビュー5周年を迎えるINI。2月24日には、INI 2nd写真集『Viva lα vita』の発売も控え、2026年の上半期から大きな盛り上がりをみせている。
■『INI WINTER SINGLE“THE WINTER MAGIC”NEW YEAR SHOWCASE「WISH U MINE！〜新年に贈るINIからのPresent〜』セットリスト
M1：Present
M2：U MINE
M3：WISH
M4：True Love
