¡Ú ¿¥»³¾°Âç ¡Û¡¡Ìò¤Ë¶¦´¶¡ÖËÍ¤âÉÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡Ìòºî¤ê¤Ç¡ÖÄ«¤Ï¥¹¡¼¥×¤À¤±¡×¡¡Å°Äì¤·¤¿¿©»öÀ©¸Â¤òÌÀ¤«¤¹
¿¥»³¾°Âç¤µ¤ó¡¢Â¼Àî³¨Íü¤µ¤ó¡¢²¬ËÜÎè¤µ¤ó¡¢ÀéÍÕÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¨¥¯¥¦¥¹¡Ù¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥Í¥×¥í¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢¿¥»³¤µ¤ó¤Ïà·Î¸Å¾ì¤ÏËèÆü¥Õ¥é¥Ã¥·¥å°Å»»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÈÖ¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹á¤È¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤«¤Ã¤¿·Î¸Å¤ÎÆü¡¹¤ò²óÁÛ¡£Â¼Àî¤µ¤ó¤âàÆ±¤¸¤¯¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Êá¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ïà·Î¸Å½éÆü¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡£É½¾ð¤È¤«¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦á¤È¡¢·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤Î¿¥»³¤µ¤ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£¿¥»³¤µ¤ó¤Ïà¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Å¨¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢·Î¸Å½é´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢à¤ß¤Ê¤µ¤óÄ¶¤ä¤µ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é·Î¸Å¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡Ö6Æ¬¤ÎÇÏ¤ÎÌÜ¤òÆÍ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¶¸µ¤Åª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¿¥»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢àÈà¤È¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âÉÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¯¤é¤«¤ËÀâÌÀ¡£
à¡ÖÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂæËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Ï¥¹¡¼¥×¤À¤±¤È¤«á¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¿©»öÀ©¸Â¤ÎÅØÎÏ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢à±é·à¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥«¥¿¥«¥Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀï¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Êá¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤ÈÆñ¤·¤µ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£à½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´°àú¤Ë¸À¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Êá¤È¡¢ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ëÂ¼Àî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ïà°ìÇ¯¸å¤Ç¤¤¤¤¤èá¤È¡¢Í¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û