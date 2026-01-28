リングを離れた素顔に、世界中のファンが沸いている。WWEのヨーロッパツアーに参加した日本人トップ女子レスラーが、現地でのオフショットを公開し大きな反響を呼んだ。

【画像】日本人女子、クレープ持って笑顔の“ドアップ自撮り”

注目を集めているのは、現在WWE女子タッグチーム王座を保持するなど、絶大な人気を誇るWWE女子部門の看板選手の一人、イヨ・スカイ。イヨは自身のX（旧ツイッター）でヨーロッパ遠征を振り返り、各地での思い出を写真とともに投稿した。

投稿では「WWEヨーロッパツアーで初めてドイツを体験できたこと、そして多くの素晴らしい国々を再訪できたこと」を喜びつつ、ベルギー・ブリュッセルの観客について「世界でも最高クラスの観客」と称賛。「またすぐに会えるのが待ちきれない」と、各国のファンへの感謝を綴っている。

公開された写真には、街並みを背景にポーズをとるショットや、現地グルメを楽しむ姿など、リング上では見られないリラックスした表情が並ぶ。遠征の合間でも全力で旅を楽しむ様子が伝わってくる内容だ。

この投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「笑顔が最高」「ヨーロッパが似合いすぎる」「各国から愛されてるのが分かる」「オフのイヨも魅力的」といった声が相次いだ。

