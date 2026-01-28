Photo:aica

この記事は2025年12月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

布団は軽ければ軽いほうがいい。

そう思っている方に今回おすすめしたいのは、あえて重みで体を包み込む「洗えるウェイトブランケット」です。

重い布団が快適なの？と最初は半信半疑だったものの、使い始めて数日でその印象は一変しました。

全身を優しくホールドしてくれる “心地よい” 重み

Photo:aica

正直なところ、専用バッグから取り出した瞬間の感想は「えっ、重い……」でした。一般的な羽毛布団や化繊布団とは明らかに違い、取り出すとずっしりとした重量感があります。

Photo:aica

重いけれど薄さはあるため、そこまでかさばらない印象です。

Photo:aica

「洗えるウェイトブランケット」の重量は、約5.5kg・約6.5kg。約8.0kgの3種類。約5.5kgは初めての人でも使いやすい軽めタイプ、約6.5kgは安心感と使いやすさのバランスがちょうどいいタイプ、約8.0kgはしっかり包まれたい人という人にぴったりの重めタイプ。

今回試したのは、5.5kgのもの。

Photo:aica

布団に使う前に、まずはソファで使ってみることに。

かけてみると、「重い」という第一印象がガラリと変わりました。体の上に均等に重みがのることで、押さえつけられる感じはなく、むしろ全身をやさしくホールドされているような感覚に。

肩や腰まわりにも自然にフィットし、「包まれている」という安心感がじわじわ広がっていきます。“適度な重さ”が、気持ちを静かに落ち着かせてくれる感じです。

無重力から重力へ！３D無重力枕「炭眠シリーズ」動きたくなくなる掛け布団。重い布団で極上の安心感睡眠を体感！話題の重力ブランケット型掛け布団登場！選べる重さ３種類！ 16,350円 【数量限定 25％OFF】洗えるウェイトブランケット 1点

寝つきが早まり、寝起きの身体がすっきり！

Photo:aica

使い続けて一番驚いたのは寝つきの早さ。布団に入ってからスマホを触る時間が自然と短くなり、気づけばそのまま眠りに落ちている日が増えました。

夜中に目が覚めることも少なくなり、朝起きたときに「よく寝たな」と感じられるように。寝起きの身体がすっきりしているような気もします。

Photo:aica

リラックス効果が実証されているという重力ブランケットですが、実際に使ってみると“眠ろうと頑張らなくても、自然と眠りに入れる”、そんな感覚でした。

洗濯機で丸洗いOK。気温に合わせて使い分けできる

重い布団というと、お手入れが大変そうなイメージがありますが、「洗えるウェイトブランケット」は丸洗いOKなのもうれしい。

デイリーで使うものだからこそ、清潔な状態を保てるのは大きなポイント。季節の変わり目や汗をかきやすい時期でも、安心して使い続けられます。

Photo:aica

肌ざわりの異なる2種類の素材を表裏に採用しているので、気温に合わせて使い分けられるのも魅力。

Photo:aica

涼しいときはつるっとした面を。

Photo:aica

肌寒いときは毛足が長い面を使用しましょう。冬はしっかり暖かく、春や秋は軽やかな掛け心地で快適に使い分けられそうです。

“重いブランケットでリラックス”という、布団界の常識を変える「洗えるウェイトブランケット」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Photo:aica

Source:CoSTORY