生活感どこ！？（幸）【3COINS】ナチュラルカラーがインテリアに合う！「カレンダー」

【3COINS（スリーコインズ）】では落ち着いた雰囲気でインテリアにも合いそうな「カレンダー」が登場中。その中でもナチュラルな色合いが映えるアイテムは、主張しすぎず飾れそうなところが魅力。お部屋に漂う生活感も抑えてくれるかも。今回はいつでも使える、コスパも良さそうな万年タイプのカレンダーをご紹介します。

日付けを覚える習慣が付きそうな「木製万年カレンダー」

年表示がなく、今年以降も使える万年タイプのカレンダー。公式サイトによれば「天候や月日に合わせてパーツをコロコロ動かしながら、毎日楽しく日付を合わせられます」と、日付を覚える習慣付けにもぴったりです。土台には英字ロゴがあしらわれており、ナチュラルな色合いで統一されたおしゃれなデザイン。インテリア風に置けて、生活感を抑えてくれそうです。お値段は\550（税込）。

すっきりと置けそうな透明感のある「アクリル万年カレンダー」

同じく年表示がなく、万年使えるこちら。アクリルらしい透明感があり、スタイリッシュな雰囲気も相まって生活感を抑えてくれそうです。土台はブラウンを合わせたナチュラルカラーが映えるおしゃれなデザイン。曜日の板はブルーですが、深みがあり、インテリアともマッチしやすそうです。お値段は\770（税込）。公式サイトによると「アクリル板を毎月スライドさせる」だけで変えられる、使い勝手の良さもうかがえます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino