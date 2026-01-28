鹿児島城西のアタッカー・志賀小信

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。

4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は新人戦鹿児島県大会から。決勝でインターハイと選手権の2冠に輝いた神村学園に延長戦の末に1-2で敗れた鹿児島城西のアタッカー・志賀小信について。大阪の強豪・千里丘FCからやってきたドリブラーの野望とは。

「高校の進路で迷っている時に、（鹿児島城西の）新田祐輔監督から『プロになった時に、どの監督でも対応できる選手が試合に出ることができる』と言われて、その言葉が僕の中で結構刺さりました。そのためには苦手を減らして、長所を磨いて、どのサッカーでも順応できるような選手になりたいと思いました」

3学年上の兄・小政の後を追うようにサッカーを始めた彼は、千里丘FCで足元の技術を徹底して磨いた。同じようにドリブルを得意とする兄は千里丘FCから静岡学園に進学し、レギュラーの座を掴んで選手権に出場をすると、現在は関西学生リーグ1部の大阪学院大でプレーしている。

志賀も静学への進学も考えたが、鹿児島城西のサッカーと新田監督の言葉に惹かれて鹿児島にやってきた。

だが、九州のサッカーは関西や東海、関東と比べるとフィジカルベースが高く、スピードと身体能力を武器にしている選手が多い。それゆえにドリブラーはその圧力に潰されてしまうことが多くなる。志賀自身も鹿児島に来て、その洗礼をこれでもかと浴びた。

「新田監督が言っていることが改めてよくわかりました。プロの世界はもっとフィジカルもスピードも強度も高い。その中で自分の良さを出したり、強度のある守備をきちんとやれたりしないと通用しない。そこは課題だと思って向き合いました」

昨年の新人戦こそ出番を掴んだが、リーグが開幕すると守備の弱さを指摘されてセカンドチームに落とされた。トップチームがプリンスリーグ九州で優勝争いを演じている中、鹿児島県リーグ1部で力を磨いた。

「ドリブルで仕掛けた後にすぐに守備に戻る、プレスバックなどのボランチのサポートもするということを意識しました」

最高学年を迎える今年、新人戦はトップ下でスタメン出場を果たし、準決勝の鹿屋中央戦では左からカットインを仕掛けて、鮮やかなミドルシュートをゴール右隅に突き刺して決勝点を叩き出した。

「今年の城西のスタイルはドリブルとパスで繋いでいくスタイルで、僕の特徴と合っている。だからこそ、相手の間でボールを受けて自分の武器であるドリブルと俊敏性を生かしながらどんどん飛び出して仕掛けていきたいと思っています。守備ももちろんハードワークと駆け引きをして守ることを大事にしていきたいと思っています」

昨年はこの新人戦から調子を落としてトップに定着できなかった。だからこそ、今年はよりメンタル面も鍛えられたことで、今度こそここから右肩上がりの成長曲線を描いて、目標であるプロに向けて上昇していかないといけないという覚悟と危機感を持っている。

さらに「神村学園が全国優勝をしたことで、逆に『僕らもいける』と思いました」と県内を突破すれば、全国の頂点も射程圏内であることを再確認した。

「ここで全力でやれば必ず成長する。神村学園を見ても、MF日郄元（大宮アルディージャ内定）選手、DF荒木仁翔（いわきFC内定）選手のように、諦めずに最後まで自分を信じてやり続ければ、プロへの道も切り開かれることも学んだので、より全力でやっていきたいと思います」

成長を求めてやってきた鹿児島の地で、172cmのアタッカーはよりその目標を明確にして目の色を変えて『今』に必死に取り組む。自分が選んだ選択をより正解にさせていくために。（安藤隆人 / Takahito Ando）