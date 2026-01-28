１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２８日、都内で「“ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ”ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を行った。

昨年１１月に発売し、８作連続ハーフミリオンを達成したシングルのショーケース。今年に入りファンとは初対面であったことから、西洸人は「会いたかったです。今年もよろしくお願いします」とあいさつ。田島将吾は「皆さんに会いたかったです。楽しんでいきましょう」と呼びかけると、タイトル曲「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や木村柾哉主演映画「ロマンティック・キラー」のアオハルテーマソング「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」など全４曲を披露した。

中盤には、新年にちなみ運勢の良いメンバーを決めるおみくじなど様々な企画も実施。１１人はＭＩＮＩ（ファンの総称）との交流を笑顔で楽しんだ。

エンディングには、４月２２日に８ｔｈシングル「ＰＵＬＳＥ」（パルス）の発売と昨年９月に開催したバンテリンドームナゴヤ公演の映画化（３月２７日全国公開）決定などをサプライズ発表。詰めかけたファンからは喜びの声が上がった。木村は「やっと『ＰＵＬＳＥ』の発売を報告できた。みんなで力を合わせて行きたいと思います」と宣言。許豊凡は「幸せな時間をありがとうございました。今年も一緒に居てください」とファンへアピールした。