プロ野球・ソフトバンクは28日、2月1日から宮崎で行う春季キャンプのメンバー振り分けを発表しました。

台湾から入団した徐若熙(シュー・ルオシー)投手や、ロッテから現役ドラフトで加入した中村稔弥投手、WBCに臨む侍ジャパンに選出された周東佑京選手ら、計34選手がA組スタートです。

また、松本裕樹投手、近藤健介選手、柳田悠岐選手、牧原大成選手ら13名はS組スタート。2月14日の第4クールからの全体合流となっています。

▽ソフトバンク 春季キャンプメンバー振り分け

【A組】

投手(16名)

C.スチュワートJr・上沢直之・津森宥紀・徐若熙・大津亮介・大江竜聖・中村稔弥・尾形崇斗・杉山一樹・前田悠伍・伊藤優輔・大関友久・松本晴・上茶谷大河・木村光・A.アルメンタ

野手(18名)

渡邉陸・谷川原健太・海野隆司

川瀬晃・J.ダウンズ・栗原陵矢・庄子雄大・廣荑隆太・イヒネイツア・井上朋也・野村勇

周東佑京・正木智也・柳町達・笹川吉康・秋広優人・山本恵大

【B組】

投手(19名)

稲川竜汰・鈴木豪太・岩井俊介・大山凌・木村大成・大野稼頭央・岩崎峻典・村田賢一・大竹風雅・相原雄太・岡田皓一朗・藤原大翔・大矢琉晟・山崎琢磨・張峻瑋・L.ロドリゲス・長水啓眞・内野海斗・D.サルディ

野手(14名)

藤田悠太郎・大友宗

石塚綜一郎・高橋隆慶・広瀬結煌・佐倉俠史朗・中澤恒貴・山下恭吾・西尾歩真

緒方理貢・川村友斗・大泉周也・桑原秀侍・鈴木貴大・佐藤航太

【S組】(13名)※2月14日(第4クール)から全体合流

東浜巨・L.モイネロ・藤井皓哉・R.オスナ・D.ヘルナンデス・松本裕樹

嶺井博希

山川穂高・今宮健太・中村晃・牧原大成・近藤健介・柳田悠岐

※記載以外の選手はC組(筑後)、またはリハビリ組