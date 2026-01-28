【ソフトバンク】春季キャンプメンバー振り分け一覧 侍4選手は周東佑京のみA組・残り3選手はS組スタート
プロ野球・ソフトバンクは28日、2月1日から宮崎で行う春季キャンプのメンバー振り分けを発表しました。
台湾から入団した徐若熙(シュー・ルオシー)投手や、ロッテから現役ドラフトで加入した中村稔弥投手、WBCに臨む侍ジャパンに選出された周東佑京選手ら、計34選手がA組スタートです。
また、松本裕樹投手、近藤健介選手、柳田悠岐選手、牧原大成選手ら13名はS組スタート。2月14日の第4クールからの全体合流となっています。
▽ソフトバンク 春季キャンプメンバー振り分け
【A組】
投手(16名)
C.スチュワートJr・上沢直之・津森宥紀・徐若熙・大津亮介・大江竜聖・中村稔弥・尾形崇斗・杉山一樹・前田悠伍・伊藤優輔・大関友久・松本晴・上茶谷大河・木村光・A.アルメンタ
野手(18名)
渡邉陸・谷川原健太・海野隆司
川瀬晃・J.ダウンズ・栗原陵矢・庄子雄大・廣荑隆太・イヒネイツア・井上朋也・野村勇
周東佑京・正木智也・柳町達・笹川吉康・秋広優人・山本恵大
【B組】
投手(19名)
稲川竜汰・鈴木豪太・岩井俊介・大山凌・木村大成・大野稼頭央・岩崎峻典・村田賢一・大竹風雅・相原雄太・岡田皓一朗・藤原大翔・大矢琉晟・山崎琢磨・張峻瑋・L.ロドリゲス・長水啓眞・内野海斗・D.サルディ
野手(14名)
藤田悠太郎・大友宗
石塚綜一郎・高橋隆慶・広瀬結煌・佐倉俠史朗・中澤恒貴・山下恭吾・西尾歩真
緒方理貢・川村友斗・大泉周也・桑原秀侍・鈴木貴大・佐藤航太
【S組】(13名)※2月14日(第4クール)から全体合流
東浜巨・L.モイネロ・藤井皓哉・R.オスナ・D.ヘルナンデス・松本裕樹
嶺井博希
山川穂高・今宮健太・中村晃・牧原大成・近藤健介・柳田悠岐