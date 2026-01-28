デニーズ、従来と一線を画す“新フォーマット”店が登場へ 東京の駅近に2店舗 新宿西口店＆赤坂駅前店【概要】
デニーズジャパンは28日、同社が展開するレストラン「デニーズ」について、これまでの店舗とは一線を画す新フォーマット「都市対応型店舗」を開発し、東京に「新宿西口店」と「赤坂駅前店」を2月下旬にオープンすると発表した。
【画像】デニーズ、新フォーマット都市対応型店舗の店内＆料理メニュー
「都市対応型店舗」は、これまでデニーズの出店ハードルが高かった都市部の駅前・駅近立地や商業施設内などの物件への対応を可能にするもの。従来の厨房レイアウトを見直し、客席と空間を確保することで、都市を生活圏とする方々の多様なニーズに応える。
都市での暮らし方や働き方が変化するなか、ランチタイムに入店できる店が見つからない「ランチ難民」や、限られた時間の中で効率よく食事を済ませたり、ひとりでも気兼ねなく立ち寄れ、落ち着いて過ごせる場所を求めるニーズなどに着目。駅前・駅近の利便性を生かしつつ、快適性と居心地を確保した新フォーマット店舗を開発した。
ターゲットは、駅前・駅近立地を日常的に利用する、特に30〜50代のおひとりさま女性。新宿西口店・赤坂駅前店はいずれも、通勤・通学や仕事の合間などに利用しやすい立地にありながら、店内は、短時間の利用からゆったりとした滞在まで対応でき、ひとりでも自然に過ごせる落ち着いた空間づくりとした。
メニューは、通常のデニーズと比べて品数をあえて絞り込む。迷わず選べることで注文までの時間が短縮でき、限られた滞在時間の中でも快適に過ごせるようにする。その上で、2店舗限定のサイドメニューやデザート、ディナータイムに楽しめるセットメニューを用意し、ランチ利用以外のニーズにも対応できるラインナップとする。
なお、2店舗での検証を経て、今後、新規出店への活用を検討する。
■「デニーズ新宿西口店」 店舗概要
開店日：2月25日（水）10時
住所：東京都新宿区西新宿1-4-1 プリンスビル4階
TEL：080-3457-4050
営業時間：8:00〜23:30（LO：23:00）
客席数：77席 （内、カウンター17席）
■「デニーズ赤坂駅前店」 店舗概要
開店日：2月27日（金）10時
住所：東京都港区赤坂3-14-9 赤坂清水ビル2階
TEL：080-3258-1418
営業時間：7:00〜23:00（LO：22:30）
客席数：58席 （内、カウンター6席）
ディナーセット
1980円（税込）〜
平日：17:00〜閉店まで
土日祝日：10:00〜閉店まで
アルコールセット
お好きなアルコール1杯＋お好きなおつまみ2品
1375円（税込）〜
平日：17:00〜閉店まで
土日祝日：10:00〜閉店まで
自家製パンプディング
319円（税込）
店内で毎日丁寧に焼き上げる、しっとりなめらかな生地が特長
