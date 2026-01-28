今回の衆院選は消費税減税や物価高対策、外交・安全保障などが大きな争点となっています。



県内の有権者に気になる争点について聞きました。



まずは、物価高や消費税に対する声です。



富山市70代

「ギリギリの生活なもので、物価やっぱり低く下げてほしいなと。 物価高で生活困っています」



高岡市50代

「商売しているもんで、物価高もそうなんですけど消費税のほうも気にはなりますね。（これまでの議論でも）消費税、みんな言っているのにいざ当選すると消費税のことを完全に無視する感じなのでそれはすごく感じますよね」





若い世代からは子育て環境への意見も聞かれました。富山市30代「保育園の料金とかそういうところが気になります」富山市20代「（将来は）働きながら育てたいので保育所とか全然入れないというのも聞くので、そういうところが整備されてほしいと思います」一方、シニア世代からは社会保障制度についての意見も。高岡市70代「年金だけで生活していけるような世の中になったらいいなという風に思っています。今特に核家族の時代ですからそういう風に心配している人がたくさんおられるんじゃないかなとは思いますね。そういった意味では、介護施設とか医療関係が充実してもらわないと（人生）100年時代と言われて いますから」解散のタイミング、そして今回の選挙に対する率直な声も聞かれました。高岡市80代「せわしいね、それでこんな冬にね、（投票にも）出にくいちゃ」富山市80代「私はあえて選挙をする必要はないと。特に雪の状況がひどいわけですから。ましてや学生さんが受験で選挙に行けないという人が出てくるわけでしょう。本当の民意を問うのであれば公平にね」富山市70代「当選したら、違う考え方の人のことも考えてもらわないと困りますよ、ということは言いたいですね。当選したあなたの考えだけの人しかもう守りませんという国会議員は要りませんよね」