¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤ÎÃæÂ¼¾Î´¤Ï¡Ö¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¡¢Ä¾Àþ¤¬¤¤¤¤¡£¾å°Ìµé¡×¤È¼ê±þ¤¨È´·²
¡¡¡ÖÂè£´£¸²ó´ØÅìÆü´©»æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µ¼Ô¥¯¥é¥ÖÇÕ¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¤Ç£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤·¤¿ÃæÂ¼¾Î´¡Ê£²£¹¡Ë¡áÊ¼¸Ë¡¦£±£²£°´ü¡¦£Â£±¡á¤Ï¡¢£²¥³¡¼¥¹¤Î¾¾°æÈË¡ÊÂçºå¡Ë¤Ëº¹¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¡¢Ä¾Àþ¤¬¤¤¤¤¡£¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¾ÅÄÂç»ÖÏº¤µ¤ó¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¾å°Ìµé¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ÏÈ´·²¤À¡£
¡¡½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï£´¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö½àÍ¥¤Ï£±£Í¡¢Æ»Ãæ¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Àï¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤â½Ð¤½¤¦¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤¯Ä©¤á¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ãÁö¤ò±é¤¸¤ë¡£