衆議院選挙は28日から期日前投票が始まりました。入場券が届かないなど早期解散の影響も残る中、さっそく一票を投じる住民も。真冬に行われる総選挙。投票した人に温まってもらおうと入浴施設などではあるサービスが始まっています。



28日朝、新潟市の中央区役所には期日前投票を利用して一票を投じる住民の姿がありました。



区役所によりますと、早期解散で準備が追い付かず入場券がまだ届いていない地域もあるといいます。





その場合、本人確認ができれば投票することができます。訪れた人「投票だけはとにかく済ませるからね。あとは雪がわーっと降ったら来られないしね」「2月8日で天気が荒れると投票に行こうか迷う場合があるので」おととしの衆院選で、県内で期日前投票を利用した人は投票率にして22.67パーセントとなり過去最高を記録しました。新潟市中央区選挙管理委員会 中村和人さん「郵便事情で入場券が届いていない方もいらっしゃるかもしれませんが、投票はできますのでよろしくお願いします」一方、最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査する「国民審査」は法律の規定により2月1日から投票が始まります。それより前に期日前投票をした場合は、再び投票所を訪れる必要があるということです。多くの人に政治に興味を持ってもらおうと独自の取り組みを行っているところもあります。三条市の商店街にある拠点施設。こちらで行っているのが・・・。店員「投票ありがとうございます」投票に行った人に温かいコーヒーをサービスしています。リポート「寒いなか、投票に行った体をほっと温めてくれそうです」中心市街地にあるこちらの施設。若者が集まる機会も多く政治に関心を持ってもらおうと、5年ほど前からコーヒーのサービスを行っています。TREE 中川裕稀 代表「お出かけついでに選挙に行って帰りにコーヒーを飲んでいこうかというお出かけプランのひとつに選挙が入ってくれるといいのかなと思っています」真冬に行われる総選挙。冷えた体を温めてくれるサービスも。新潟市西蒲区の入浴施設では、投票所の入り口で撮影した写真などを提示すると入浴料が割安になるクーポンをプレゼントしています。利用者「割引がきくなら（投票に）行こうかなと。給料のアップとか生活の安定を求めているのでそのあたりを」「消費税がなくなればいい」「（入浴中は）無心です」去年7月の参院選でも同様のサービスを行ったところ700人以上が入浴。当初の予想に反して10代から30代の若い世代が多く利用したといいます。じょんのび館 山崎隆弘さん「とても寒いなか、投票所に行っていただくと思うので投票が終わった後はじょんのび館のサウナと温泉で温まっていただきたいと思っています」期日前投票は一部をのぞき2月7日まで行われます。一票を投じた後にこうしたサービスを利用してみてはいかがでしょうか。